Виновата УМПЦ МП? Депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады (видео)

Трибуна может быть заблокирована на несколько дней

Депутаты Верховной Рады заблокировали трибуну. Произошло это после голосований о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Первым о намерении блокировать трибуну ВРУ заявил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк. Он также добавил, что депутаты приняли такое решение из-за отказа ставить закон о "московской церкви".

"Ну вот, коллеги по Раде заявили, что после двух первых голосований о продлении военного положения и мобилизации они будут блокировать трибуну. Из-за отказа коалиции ставить закон о московской церкви. Выглядит так, что это будет на несколько дней", — писал Ярослав Железняк.

Первое видео блокирования уже появилось в сети. На нем парламентарии показывают, как требуют голосования за закон о запрете УПЦ

Все последующие заседания Верховной Рады отменены. По словам Ярослава Железняка, далее парламент будет работать по графику в августе.

Следующие по графику уже в августеРанее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение о продлении действия всеобщей мобилизации и военного положения. Сроки соответствующих мер продлены уже в 12-й раз.

Отметим, что военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года. Сначала его продлевали на 30 суток, однако затем начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком.