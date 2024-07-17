Этот день настал. Что меняется для военнообязанных с 17 июля

Мобилизация в Украине существенно усиливается

В Украине с 17 июля вступает в силу ряд изменений, связанных с усилением мобилизации. Завершился дедлайн по обновлению данных в ТЦК, меняется выезд за границу военнообязанных, также ТЦК смогут присылать "суперповестки", а нарушителей будут ждать огромные штрафы.

"Телеграф" рассказывает о главных изменениях, которые начинают действовать с сегодняшнего дня. Итак:

Обновление данных

Согласно закону о мобилизации, срок обновления военно-учетных данных завершился 16 июля. Это стоило сделать через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или в ЦПАУ. После этой сакральной даты обязанность обновить данные никуда не исчезнет.

Начиная с 17 июля, ТЦК с помощью полиции будут иметь право на более жесткие меры влияния в отношении граждан, которые не выполняют свои обязанности во время мобилизации. Речь о штрафах также ТЦК может обратиться в суд о запрете права управления транспортным средством.

Однако это не произойдет в один день. Автоматического привлечения к ответственности нет.

Повестка по почте

Начиная с 17 июля, ТЦК и СП смогут присылать так называемые "суперповестки" по почте. В случае создания такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Пришедшая по почте повестка будет считаться врученной. Если военнообязанный не обновил данные о своей актуальной за прошедшие 60 дней, это считается его проблемой.

Штрафы от 17 до 25 тысяч гривен

Одной из мер воздействия является административная ответственность. Суммы штрафа – от 17 000 до 25 000 гривен. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.

Человека также могут ограничить право управления автомобилем и заблокировать банковский счет. Это решение принимает только суд, если штраф не будет уплачен в срок.

Военнообязанные, вовремя не обновившие данные, могут доставить в ТЦК работники полиции. Это для обеспечения исполнения такими гражданами воинского долга.

Определенным категориям женщин тоже грозят штрафы

Обновить данные до 16 июля должны не только находящиеся на учете мужчины, но и женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Если это не будет сделано, женщины тоже получат штраф.

Постановка на учет не означает мобилизацию. Для женщин-медиков и фармацевтов она возможна только добровольно. Также нет ограничений в выезде за границу для женщин после постановки на учет.

Пересечение границы с "военным билетом"

С 17 июля без военно-учетных документов ("военный билет") мужчины от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины. Если основания для выезда есть, все равно нужно предоставить документы.

Будет действовать любой формат: билет-книжечка или временное удостоверение военнообязанного, документ в "Резерве+" со сгенерированным QR-кодом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после 16 июля военных патрулей на улицах станет больше. Также и проверок документов у мужчин от территориальных центров комплектования (ТЦК) тоже станет больше, к чему люди должны быть готовы.