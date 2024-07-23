Зеленский внес в Раду важное предложение по мобилизации и не только

Это будет уже в 12-й раз

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение о продлении действия всеобщей мобилизации и военного положения. Если его поддержат, то сроки соответствующих мер будут продлены уже в 12-й раз.

Законопроекты были опубликованы на сайте Верховной Рады. Стоит отметить, что в настоящий момент мобилизация и военное положение действуют до 11 августа 2024 года. Вероятнее всего, эти меры будут продлены еще на 90 суток.

Для справки: военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года. Сначала его продлевали на 30 суток, однако затем начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации. На сегодняшний день отсрочку уже получили около 800 тысяч военнообязанных граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине рассматривают вопросы бронирования от мобилизации ФЛП. Однако это возможно при нескольких условиях.