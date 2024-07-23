Винна УМПЦ МП? Депутати заблокували трибуну Верховної Ради (відео)

Трибуна може бути заблокована на кілька днів

Депутати Верховної Ради заблокували трибуну. Сталося це після голосування про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Першим про намір блокувати трибуну ВРУ заявив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Він також додав, що депутати ухвалили таке рішення через відмову ставити закон про "московську церкву".

"Ну ось, колеги по Раді заявили, що після двох перших голосувань про продовження воєнного стану та мобілізації вони блокуватимуть трибуну. Через відмову коаліції ставити закон про московську церкву. Виглядає так, що це буде на кілька днів", — писав Ярослав. Залізняк.

Перше відео блокування вже з’явилося у мережі. На ньому парламентарі показують, як вимагають голосування за закон про заборону УПЦ

Усі наступні засідання Верховної Ради скасовано. За словами Ярослава Железняка, далі парламент працюватиме за графіком у серпні.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозицію про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану. Терміни відповідних заходів продовжено вже в 12-й раз.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством терміном.