Белорусский самолет безнаказанно пролетел над Украиной? Зафиксированы интересные детали (карта)

Самолет совершил вылет из Минска примерно в 23:40

История с загадочными самолетами, которые фиксируют в небе над Украиной, продолжается и на сей раз речь идет о белорусском борте. Он вылетел из своей столицы, пролетел через часть России, а затем пересек украинскую границу.

Такая информация появилась на сайте наблюдения за самолетами в режиме реального времени Flightradar24. По данным портала, речь идет о самолете Belavia с номером B737. Он принадлежит национальной белорусской компании.

Так, 21 июля самолет совершил вылет из Минска примерно в 23:40 и направился в сторону России. Он пролетел через Калужскую и Тульскую области, а затем проследовал по направлению к Воронежской. Около часа ночи самолет добрался до нее и затем пролетел территорию Белгородской области.

Примерно в 01:20 беларусский самолет пересек границы Украины. Он направился в сторону Харьковской области, затем Запорожской области по направлению в Крым.

Ближе к двум часам ночи загадочный самолет уже был над полуостровом. Далее зафиксирован полет над Черным морем в сторону Турции.

Что известно о самолете Belavia

Борт принадлежит компании Белавиа, которая начала свою деятельность еще в 1996 году.

Это пассажирский самолет, который, в том числе, совершает полеты в Турцию.

Важно отметить, что система показывает зафиксированный над Украиной не каждый раз. Это может свидетельствовать о том, что на сайте произошел сбой, неверно показавший направление самолета. Также существует предположение, что эти "глюки" могут быть связаны с активной работой РЭБ в Украине.

Напомним, ранее руководитель госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак на запрос "Телеграфа" прокомментировал информацию о том, что 22 мая над территорией Украины пролетал пассажирский самолет. По его словам, о нарушении воздушного пространства Украины пассажирским самолетом речь не идет. Он объяснил, что это был сбой в системе самого приложения Flightradar, отображающего движение самолетов по всему миру.