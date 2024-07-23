Білоруський літак безкарно пролетів над Україною? Зафіксовано цікаві деталі (карта)

Літак здійснив виліт з Мінська приблизно о 23:40

Історія із загадковими літаками, які фіксують у небі над Україною, триває і цього разу йдеться про білоруський борт. Він вилетів зі своєї столиці, пролетів через частину Росії, а потім перетнув український кордон.

Така інформація з’явилася на сайті спостереження за літаками у режимі реального часу Flightradar24. За даними порталу, йдеться про літак Belavia з номером B737. Він належить до національної білоруської компанії.

Так, 21 липня літак здійснив виліт з Мінська приблизно о 23:40 і попрямував у бік Росії. Він пролетів через Калузьку та Тульську області, а потім пройшов у напрямку до Воронезької. Близько першої ночі літак дістався до неї й потім пролетів територію Бєлгородської області.

Приблизно о 01:20 білоруський літак перетнув кордони України. Він попрямував у бік Харківської області, потім Запорізької області у напрямку до Криму.

Ближче до другої години ночі загадковий літак уже був над півостровом. Далі зафіксовано політ над Чорним морем у бік Туреччини.

Що відомо про літак Belavia

Борт належить компанії Белавіа, яка розпочала свою діяльність ще 1996 року.

Це пасажирський літак, який, зокрема, здійснює польоти до Туреччини.

Важливо відзначити, що система показує зафіксовану над Україною не щоразу. Це може свідчити про те, що на сайті стався збій, який неправильно показав напрямок літака. Також є припущення, що ці "глюки" можуть бути пов’язані з активною роботою РЕБ в Україні.

Нагадаємо, раніше керівник держпідприємства "Украерорух" Андрій Ярмак на запит "Телеграфа" прокоментував інформацію про те, що 22 травня над територією України пролітав пасажирський літак. За його словами, про порушення повітряного простору України пасажирським літаком не йдеться. Він пояснив, що це був збій у системі самої програми Flightradar, що відображає рух літаків по всьому світу.