Пассажирский Boeing вылетел из Украины? Что известно о странном самолете и куда он летел

Полет занял менее получаса

В небе над Украиной в очередной раз зафиксирован пассажирский боинг. Он несколько раз изменил направление, пересек границу и направился в сторону Молдовы.

Такая информация появилась на сайте наблюдения за самолетами в режиме реального времени Flightradar24. Согласно его данным, речь идет о Boeing 737-8S3 турецкой компании Mavi Gök Airlines.

Так, в 04:45 20 июля самолет появляется в зоне видимости в Одесской области возле сел Новоукраинка и Смолянка. Он следует по направлению в Винницкую область.

Далее самолет сделал разворот, и его направление изменилось. В 05:10 он пересек границу Украины и направился в сторону Молдовы.

В 05:28 самолет перестал отображаться на карте.

Отметим, что в 10:24 самолет приземлился в турецком городе Анталия.

Что известно о Boeing 737-8S3

Самолет принадлежит турецкой чартерной авиакомпании, поставщик услуг MRO и оператор воздушного такси, базирующийся в Анталье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной порядка семи часов. Известно, что самолет долетал до Киева, а затем нова сделал еще один круп.