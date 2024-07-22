"Самолет Путина" совершил таинственный полет в США: интересные детали (карта)

Самолет вылетел из аэропорта "Внуково"

Российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96019 в очередной раз совершил полет в Йьор-Йорк. Обратный полет он совершил из Штатов в Россию через два дня.

По данным сайта FlightRadar24, 15 июля в 11:08 самолет вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве и приземлился в Нью-Йорке в 16:00. Затем самолет совершал следующий вылет в Вашингтон и обратно.

Важно отметить, что на этом самолете обычно летают высокопоставленные российские чиновники. Также на нем передвигается и сам диктатор Владимир Путин.

Официальных сообщений о визитах из России в США или из Штатов в РФ не было.

Ил-96-300ПУ: что о нем известно

Этот самолет можно назвать мобильным кабинетом Кремля. Это улучшенная модель ИЛ-96-300 ПУ, которую приобрели за 500 млн. долларов. На борту есть даже спортзал! Внутренняя площадь в самолете составляет около 400м.кв.

Поскольку Путин очень боится за свою жизнь, он да приказ, чтобы борт строился и комплектовался исключительно на территории России.

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора внутри страны и за ее пределами. С 1996 года он является главным президентским самолетом.

Указанный самолет RA-96019, был построен в 2003 году, специально для Путина.

Также важно добавить, что этот борт часто называют "самолетом судного дня". Это связано с тем, что судно оборудовано всеми средствами защиты и удобствами. С него Путин может не только связаться с главами разных стран, но и нажать на известную "красную кнопку" — начать запуск ядерных ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня в Москве совершил посадку военно-транспортный самолет Y-20 с бортовым номером 20248 ВВС Китая.