Загадочный самолет облетел всю Украину и долетел до Киева: что о нем известно (карта)

Самолет кружил над страной порядка семи часов

Над территорией Украины в очередной раз якобы зафиксировали самолет, который пролетел над всей страной, в том числе кружил возле Киева. Речь идет о британском учебно-пилотажном самолет Grob Prefect T1 c регистрационным номером ZM300.

Данные появились на сайте Flightradar24. Там указано, что полет был якобы совершен во вторник, 16 июля, начиная с 15:30.

Согласно информации сайта для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, изначально в 15:25 в Кировоградской области возле села Завалье появляется вертолет Christophorus Flugrettungsverein OE XVP. Спустя несколько минут он пропадает возле села Войтовка в Винницкой области.

Следом за ним на радаре появляется самолет Grob Prefect T1. Он следует через Гайсин в Винницкой области в сторону Белой Церкви. Далее через Ирпень он направился в сторону Киева. Облетев столицу он двинулся в сторону Черкасской, а затем снова Кропивницкой области.

Далее он летел в сторону Умани и затем по направлению к Житомиру. Оттуда самолет пролетел через Ровенскую область и последовал к Львовской. Следующей точкой была Ивано-Франковская области, после чего Черновцы.

После этого самолет направился на юг Украины в сторону Одессы и сменил курс на Николаев. После он пролетел Кривой Рог и направился к Запорожью. Далее самолет проследовал к Донецку. Следующей стала Харьковская область. Сделав еще один круг, самолет пропал в Одесской области после 22:30.

Что известно о самолете

Это двухместный турбореактивный учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 с регистрационным номером ZM300. Он приписан к учебной базе королевских ВВС в Кронвеле.

Он предназначен для обучения пилотов как гражданской, так и военной авиации. Хвост считается низко посаженным, что также имитирует некоторые типы самолётов и способствует обучению.

Отметим, что, возможно, этот "полет" был всего лишь сбоем системы. В истории полетов этого самолета нет Украины 16 июля. При этом стоит добавить, что с начала полномасштабного вторжения пассажирское авиасообщение с нашей страной было полностью прекращено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае текущего года над территорией Украины якобы пролетел пассажирский самолет. Речь идет о "Боинге", который принадлежит "Турецким авиалиниям".

Тогда же руководитель госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак на запрос "Телеграфа" прокомментировал информацию. По его словам, о нарушении воздушного пространства Украины пассажирским самолетом речь не идет. Он объяснил, что это был сбой в системе самого приложения Flightradar, отображающего движение самолетов по всему миру.