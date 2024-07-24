Астма не приговор: мобилизуют ли с этой болезнью

В случае обострения болезни может быть определена временная непригодность

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Пригодность военнообязанного к службе определяют на ВЛК. Получить статус "годен" можно с достаточно серьезными заболеваниями, например с астмой.

Согласно приказу Министерства обороны Украины, полностью непригодны к военной службе с исключением из военного учета только те люди, у которых тяжелая персистирующая бронхиальная астма. Если заболевание находится в легкой или средней тяжести, непригодность или пригодность к военной службе определяется индивидуально в каждом случае.

В случае если это интермиттирующая бронхиальная астма, в военное время человека могут признать пригодным с определенными ограничениями или полностью пригодным к службе. Следует отметить, что если человек находится в состоянии после переноса острого обострения хронической болезни, то он считается непригодным временно и нуждается в лечении.

Об имеющемся заболевании нужно сообщить врачам комиссии во время прохождения ВЛК. Следует иметь при себе подтверждающие документы. Адвокаты советуют иметь при себе заключение о тяжести заболевания при прохождении ВЛК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать тем военнообязанным, которые потеряли военный билет или он был уничтожен при разных обстоятельствах. В таком случае необходимо будет обращаться в ТЦК и СП для выдачи нового документа.