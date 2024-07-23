Ответ вас удивит: мобилизуют ли мужчин с детьми от трех разных женщин

Есть несколько нюансов

В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация для военнообязанных, но отец троих и более детей может получить отсрочку. Однако распространяется ли это правило, если все дети от разных женщин.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Согласно действующему законодательству мужчина многодетной семьи имеет право на отсрочку.

Заметим, что многодетная – это семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей. Однако, если у мужчины несколько детей и он не проживает с ними, но платит алименты и не имеет задолженностей по ним он может получить отсрочку. В таком случае он должен предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) все соответствующие документы.

Мужчины, имеющие задолженность за уплату штрафа на более трех месяцев не могут получить отсрочку.

В то же время, если у мужчины есть двое собственных детей от предыдущего брака, а он заключил брак с другой женщиной с ребенком, у которого нет отца или он не платит алименты, что подтверждает справка из исполнительной службы. Тогда военнообязанный будет иметь отсрочку при условии также подтверждения отсутствия алиментных задолженностей перед собственными детьми.

В таком случае мужчина будет считаться тем, что содержит три и более ребенка.

Напомним, есть один важный момент в отношении тех, кто может получить отсрочку от призыва, если родители имеют инвалидность

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли наказывать военнообязанных за границей за необновление данных.