Много цветов и не только: на могиле Ирины Фарион во Львове оставили ее послание к украинцам (фото)

На могиле филолога заметили интересное послание

В пятницу, 19 июля, убили известного украинского языковеда и экс-нардепа Ирину Фарион. Это произошло у ее дома, когда женщина ждала такси. Такая новость стала настоящим шоком для многих украинцев, ведь это было умышленное убийство.

Попрощаться с филологом во Львове пришли тысячи человек. Чин парастаса и похорона проходил в Гарнизонном храме Петра и Павла. А похоронили Фарион на Лычаковском кладбище, куда неравнодушные принесли много цветов и лампадок.

Могила Ирины Фарион с символическим посланием, Фото: Телеграм-канал Ирины Фарион

Могила Ирины Фарион с символическим посланием, Фото: Телеграм-канал Ирины Фарион

Также на могиле Фарион можно увидеть ее известную цитату в сокращенном виде: "Язык — это граница". Полностью она звучит так: "Язык — это граница и оружие, дом и крепость, путь из прошлого в будущее — в бессмертие".

Цитата Фарион о языке

Филолог всю свою жизнь посвятила борьбе за украинский язык и культуру. Она постоянно отмечала, что без языка — не будет существовать государство, поэтому так важно его использовать и популяризировать.

Для этого Фарион вела просветительскую деятельность: выступала в медиа, записывала программы на Youtube и создавала научные труды. Также филолог преподавала украинский язык в национальном университете "Львовская политехника".

Что известно об убийстве Ирины Фарион

В убийстве языковеда подозревают странного парня, который в течение двух-трех недель следил за женщиной. Он целыми днями сидел возле дома, где живет языковед и ни с кем не общался. Соседи видели неизвестного, но в полицию не звонили, о чем очень сожалеют.

Киллер использовал для покушения пистолет Макарова – на месте нашли соответствующую гильзу. Оружие было без глушителя.

После ранения Фарион сразу доставили в больницу. Медики обнаружили многоосколочное сквозное проницаемое огнестрельное поражение головного мозга. Несколько часов врачи проводили операцию и затем перевели в реанимацию. Но языковед так и не пришла в себя.

Сейчас у правоохранителей есть несколько версий лишения жизни филолога. В частности, умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью и активной гражданской позицией Ирины Фарион.

Ранее "Телеграф" писал о новых подробностях убийства Ирины Фарион. Оказалось, что подозреваемый постоянно появлялся во дворе Фарион в одинаковой одежде.