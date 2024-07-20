Недели слежки, выстрел в голову, возможный "русский след". Все, что известно про убийство Фарион

Она известна многими скандальными заявлениями

В пятницу, 19 июля, около 19:30 во Львове на улице Масарика подстрелили известного языковеда Ирину Фарион. В 20:00 она была госпитализирована в больницу святого Пантелеймона первого медобъединения Львова.

Во Львове и области сразу же объявили специальную операцию полицию по перехвату стрелявшего в Ирину Фарион стрелка. Врачи боролись за жизнь женщины несколько часов, однако ее состояние было слишком тяжелым. Ее биологическая смерть наступила в 23:20.

Уже начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство общественного деятеля, бывшего народного депутата Украины VII созыва (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологине Ирины Фарион. Основные — это личная неприязнь, общественно-политическая деятельность и заказной характер убийства. Также в МВД не исключают в убийстве и "российский след".

Как было совершено покушение

Стреляли в Ирину Фарион 19 июля около 19:30 в висок. Киллер ждал Ирину Фарион у выхода из дома. Он был в перчатках, а само оружие было без глушителя. После события на месте происшествия присутствовала полиция и была огромная лужа крови. Сама пострадавшая была госпитализирована в больницу со сквозным ранением головы.

Кого подозревают

По предварительным данным стрелком был парень, который неизвестный несколько недель сидел сутра до вечера под домом языковеда, будто бы караулил ее. Киллер использовал при покушении пистолет Макарова.

Реакция украинцев

На происшедшее уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы в установлении обстоятельств этого преступления. Глава государства также добавил, что каждый виновный в этом нападении, должен понести полную ответственность.

Ситуацию прокомментировали мер Львова Андрей Садовый и и глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Политики отметили, что нападающий должен понести справедливое наказание.

На смерть Ирины Фарион уже последовала и реакция отечественных звезд. Многие выразили искренние соболезнования близким Фарион.

Чем известна Фарион

Отметим, Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 во Львове. Она один раз была замужем, от брака у нее есть дочь София Семчищин, которая родила внука и внучку. Также у известного языковеда есть любимый человек, однако публике его она не показывала.

В 1988-1989 годах Ирина Фарион была членом КПСС, проводила беседы с иностранными гражданами для лучшего изучения ими русского языка. Долгое время она отрицала свое комсомольское прошлое, однако журналисты нашли подтверждение.

Сейчас Фарион языковед и профессор Национального университета "Львовская политехника", политик-член политсовета ВО "Свобода", народный депутат Украины VII созыва (2012 — 2014 года), дважды была депутатом Львовского облсовета от ВО "Свобода". Прославилась она благодаря нескольким скандальным заявлениям.

Например, в ноябре 2023 года она резко раскритиковала военных, которые общаться на русском языке.

"Если нет дисциплины, то это не армия, это сброд. Я не могу назвать их украинцами, если не говорят по-украински, то пусть назовут себя русскими", — заявила тогда активная поборница всего украинского.

Эти слова возмутили украинскую общественность. Многие вышли на митинг с требованиями уволить профессора. Позже ее все-таки уволили из политехники, однако Ирина Фарион с решением не согласилась и подала в суд с требованием восстановить ее в должности.

В то же время СБУ открыла дело против Ирины Фарион по четырем статьям Уголовного кодекса. Поводом для расследования правоохранителей стали высказывания языковеда о русскоязычных военных ВСУ и разглашение персональных данных студента из Крыма, который позже написал ей письмо.

В июне 2024 года, Ирина Фарион заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный защищал свою диссертацию в академии, президентом которой был Сергей Кивалов. Последний является автором скандальных языковых законов.

Не обошла Ирина Фарион критикой и Владимира Зеленского. По мнению языковеда избрание его президентом является следствием ментального кризиса украинцев.

Добавим, что последние сообщения Ирины Фарион в соцсетях были незадолго до нападения. В частности, в четверг, 18 июля, она опубликовала новое видео на своем YouTube канале. В нем филолог рассказала, что потратила средства, которые по решению суда ей должна была компенсировать Львовская политехника, на закупку дронов.

В своем аккаунте в Instagram Фарион, буквально за несколько часов до покушения, сделала сообщение о генерале-хорунжем УПА Иване Трейко. Там она анонсировала очередной выпуск своей авторской программы "Ген українців" в понедельник в 21:30.

Отметим, что последнее интервью перед смертью Ирина Фарион дала "Телеграфу". Там филологиня резко высказывалась о власти, русскоязычных военных и ситуации с образованием в Украине.