Убийца действовал профессионально: всплыли новые детали нападения на Фарион

Злоумышленник просчитал все варианты

Подготовка к убийству экс-нардепа Ирины Фарион длилась более месяца, а само покушение могло быть заказным. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого и его возможных соучастников.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что основным подозреваемым является мужчина, которого ранее объявили в розыск, поскольку именно на него указывают свидетели.

Мужчину впервые зафиксировали камеры 11 июля, он каждый день, кроме выходных, приходил во двор в одинаковой одежде. По версии полиции, необычный стиль он выбрал для маскировки.

На месте была найдена гильза, однако экспертиза относительно оружия пока еще продолжается.

Предполагаемый убийца пришел во двор Фарион около 17:03, а когда она вышла из дома совершил единственный выстрел в голову. При этом правоохранители сообщили, что погибшая до этого не сообщала в полицию об угрозах для жизни.

Полицейские говорят, что убийца действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Например, нападение он совершил, когда в районе не работали камеры из-за отключений света.

Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион с пистолета Макарова около 19:30 19 июля на улице Масарика. При этом считается, что злоумышленник приходил туда несколько недель.

21 июля полиция объявила предполагаемого убийцу в розыск, а ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет его задержать.