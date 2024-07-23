Львовские депутаты выполнят одно из желаний дочери Фарион: о чем речь

Власти проведут консультации с семьей погибшей

Во Львове одну из улиц переименуют на честь убитой общественной деятельницы и экс-нардепа Ирины Фарион. Подобное решение накануне призывала принять ее дочь.

Как пишет Zaxid.net, соответсвующее предложение поддержали на заседании Львовского городского совета во время заседания во вторник, 23 июля. Автором идеи стал депутат "Свободы" Любомир Мельничук.

Отмечается, что власти проведут консультации с семьей Фарион, чтобы определить, какую именно улицу будет переименовано.

При этом, областная рабочая группа по декоммунизации предложила переименовать во Львове три улицы — Таманскую, Татарбунарскую и Дидушка. Это решение депутаты поддержали.

Стоит отметить, что дочь экс-нардепа София Семчишин после убийства заявила, что на месте нападения должен стоять памятник ее матери, а улицу Масарика должны переименовать в улицу Фарион.

Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион с пистолета Макарова около 19:30 19 июля. При этом считается, что злоумышленник приходил туда несколько недель.

21 июля полиция объявила предполагаемого убийцу в розыск, а ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет его задержать.

Правоохранители говорят, что убийца действовал профессионально и просчитал все возможные варианты, а потому не исключают, что убийство могло быть заказным.