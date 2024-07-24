Адвокат объяснила, может ли ФЛП передавать данные о своих сотрудниках в ТЦК: подробности

Юрист объяснил, кто должен заплатить штраф за непредоставление в ТЦК список своих военнообязанных работников

В Украине действует порядок ведения военного учета предприятиями и организациями. Но закон не обязывает физических лиц-предпринимателей передавать данные о военнообязанных работниках в ТЦК и СП.

Об этом в комментарии "Фокусу" рассказала адвокат АО CREDENCE Ирина Карелина. По ее словам, ФЛП является субъектом хозяйствования, то есть физическим лицом со специальным статусом, имеющим право заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако с юридической стороны это не то же, что и юридическое лицо (предприятие, учреждение, организация). Кроме того, по словам юристки, законодательство и норматические акты не содержат требований, что ФЛП обязан вести военный учет.

Руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша также отметил, что Порядком №1487 не предусмотрено применение норм к физическим лицам-предпринимателям: "Взятию на персонально-первичный и персональный военный учет на предприятиях подлежат граждане Украины из числа призывников, военнообязанных и резервистов. То есть предусмотрено, что персональный военный учет ведется именно на предприятиях, а не в случае деятельности физического лица-предпринимателя", — рассказал он.

Юристы добавили, что никаких штрафов для ФЛП за неподачу данных в ТЦК о трудоустроенных военнообязанных гражданах также не будет. Это не предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Штраф (от 34 тыс. грн до 59,5 тыс. грн) за непредоставление в ТЦК список своих военнообязанных работников оплатит предприятие, а вот для ФЛП такая ответственность не предусмотрена, подчеркивает адвокат Адвокатского объединения Verity Group Константин Рыбалко.

Что должен предоставить гражданин для трудоустройства

В соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан представить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

в случаях, предусмотренных законодательством – также документ об образовании (специальность, квалификация), о состоянии здоровья, соответствующем военно-учетном документе и другие документы.

По словам Константина Рыбалко, ответственность для ФЛП-работодателей за трудоустройство работников без военно-учетного документа законодательством не предусмотрена.

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