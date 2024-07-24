Уклонисты не смогут перерегистрировать авто: в каких случаях

Причину отказа можно будет узнать не выходя из дому

С 17 июля, после истечения срока, отведенного на обязательное обновление данных для военнообязанных, тех, кто этого не сделал, ждет ответственность. В частности, они могут остаться без водительских прав, а также не смогут перерегистрировать автомобиль.

Как известно, причиной отказа в перерегистрации автомобиля может стать наличие исполнительных производств или пребывание в розыске. Такие меры могут быть применены к тем, кто не обновил свои данные.

При этом, причину отказа в перерегистрации авто теперь можно будет узнать без посещения сервисного центра МВД. Она будет отражаться при перерегистрации авто в приложении "Дія", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А во избежание перекупок продать через Дію можно только одно авто" — написал он в Telegram.

В Главном сервисном центре подтвердили, что узнать причину отказа в перерегистрации автомобиля можно онлайн. Соответствующее обновление приложения "Дія" уже доступно.

Основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в "Дії":

оно находится в розыске в Интерполе;

авто, или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

Перерегистрировать машину онлайн или в сервисном центре МВД можно будет только после устранения причины отказа. В ГСЦ подчеркнули, что возможность перерегистрировать авто в "Дії" могут только физические лица и только один раз в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят ужесточить правила для перерегистрации авто.