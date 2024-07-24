Уклонисты не смогут перерегистрировать авто: в каких случаях
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Причину отказа можно будет узнать не выходя из дому
С 17 июля, после истечения срока, отведенного на обязательное обновление данных для военнообязанных, тех, кто этого не сделал, ждет ответственность. В частности, они могут остаться без водительских прав, а также не смогут перерегистрировать автомобиль.
Как известно, причиной отказа в перерегистрации автомобиля может стать наличие исполнительных производств или пребывание в розыске. Такие меры могут быть применены к тем, кто не обновил свои данные.
При этом, причину отказа в перерегистрации авто теперь можно будет узнать без посещения сервисного центра МВД. Она будет отражаться при перерегистрации авто в приложении "Дія", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А во избежание перекупок продать через Дію можно только одно авто" — написал он в Telegram.
В Главном сервисном центре подтвердили, что узнать причину отказа в перерегистрации автомобиля можно онлайн. Соответствующее обновление приложения "Дія" уже доступно.
Основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в "Дії":
- оно находится в розыске в Интерполе;
- авто, или номерной знак находятся в розыске в полиции;
- одна из сторон находится в розыске в полиции;
- свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;
- у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
- обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;
- транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.
Перерегистрировать машину онлайн или в сервисном центре МВД можно будет только после устранения причины отказа. В ГСЦ подчеркнули, что возможность перерегистрировать авто в "Дії" могут только физические лица и только один раз в год.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят ужесточить правила для перерегистрации авто.