Адвокат пояснила, чи може ФОП передавати дані про своїх співробітників до ТЦК: подробиці

Юрист пояснив, хто має сплатити штраф за ненадання до ТЦК список своїх військовозобов’язаних працівників

В Україні діє Порядок ведення військового обліку підприємствами та організаціями. Але закон не зобов'язує фізичних осіб-підприємців передавати дані про військовозобов'язаних працівників до ТЦК та СП.

Про це в коментарі "Фокусу" розповіла адвокат АО CREDENCE Ірина Кареліна. За її словами, ФОП є суб'єктом господарювання, тобто фізичною особою зі спеціальним статусом, яка має право займатися підприємницькою діяльністю.

Проте з юридичної сторони це не те саме, що і юридична особа (підприємство, установа, організація). Крім того, за словами юристки, законодавство та норматичні акти не містять вимог, що ФОПи зобов'язані вести військовий облік.

Керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша також зауважив, що Порядком №1487 не передбачено застосування норм до фізичних осіб-підприємців: "Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, передбачено, що персональний військовий облік ведеться саме на підприємствах, а не у випадку діяльності фізичної особи-підприємця", – розповів він.

Юристи додали, що ніяких штрафів для ФОПів за неподання даних до ТЦК про працевлаштованих військовозобов’язаних громадян також не буде. Це не передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Штраф (від 34 тис. грн до 59,5 тис. грн) за ненадання до ТЦК список своїх військовозобов’язаних працівників сплатить підприємство, а от для ФОПів така відповідальність не передбачена, підкреслює адвокат Адвокатського об'єднання "Verity Group" Костянтин Рибалко.

Що має надати громадянин для працевлаштування

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

у випадках, передбачених законодавством – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

За словами Костянтина Рибалка, відповідальність для ФОП-роботодавців за працевлаштування працівників без військово-облікового документа законодавством не передбачена.

Раніше "Телеграф" писав, яке покарання світить військовозобов'язаним якщо ті відмовляються від повісток.