РФ ждет новый удар по нефтяному сектору: в ЕС придумали, как прикрыть главную лазейку Кремля

Лондон нацелился на теневой флот России

Великобритания и группа стран ЕС готовятся принять новые меры против "теневого флота" нефтяных танкеров, который Кремль использует для обхода международных санкций. План должны одобрить в кулуарах заседания Европейского политического сообщества.

Состоится оно уже в ближайший четверг, 18 июля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники и соответствующие документы.

Государства планируют обмениваться информацией о российском флоте, чтобы лучше координировать свои действия в ответ на риски, создаваемые российскими кораблями и посредниками. Также они будуть работать с частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

Издание пишет, что будет создана группа для срочного принятия "конкретных мер", чтобы РФ стало сложнее извлекать прибыль из своих нефтяных ресурсов. По словам одного из собеседников Bloomberg, эти меры могут привести к увеличению санкционного списка российских судов.

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других государств, зависящих от мировых морей и океанов. Многие суда этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", — говорится в документе, на которое ссылается издание.

Напомним, что в течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением на Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа.

Тем временем санкции Европейского Союза (ЕС), наложенные на Россию, оказались не столь действенными, как ожидалось. Это связано с тем, что период их введения был очень растянут во времени. РФ имела возможность адаптироваться и найти обходные пути, например, импорт той же нефти. Еще в конце 2022 года Financial Times сообщала, что Москва создала "флот" из более 100 танкеров, который поможет ей перевозить нефть в условиях санкций.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает поставку нефти Северной Корее, которая началась в марте текущего года, в обход санкций ООН.