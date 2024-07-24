"Якщо ситуація не буде виправлена, то...": президент Словаччини пригрозив Україні через роснафту

У Словаччині вважають дії України безвідповідальними

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував Україну через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Він пригрозив відреагувати на такі дії.

Пеллегріні заявив, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також із постачанням електроенергії. Тому він вимагає, щоб ситуація була виправлена. Про це пише Denník N

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати", – сказав президент.

Він підкреслив, що Словаччина не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Водночас міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк каже, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багатьом ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", – додав Каліняк.

Довідка: російський "Лукойл" перебуває під санкціями в Україні ще з 2018 року. Однак тоді вони стосувалися лише виведення капіталів, обмеження торгових операцій, а також заборони на участь у приватизації та оренді державного майна. У червні поточного року РНБО значно розширила ці санкції, включивши, зокрема, заборону на транзит.

Від цих поставок залежать Словаччина та Угорщина. Після ухвалення рішення обидві країни почали критикувати Україну через відмову від транзиту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поскаржився на українські санкції, через які було запроваджено заборону на транзит нафти.