Россияне воруют органы военнопленных украинцев: родные бьют тревогу

Об этом нужно говорить на весь мир

Во время обменов РФ возвращает тела украинских военнопленных с явными признаками пыток, некоторые возвращаются без внутренних органов. Это может свидетельствовать о том, что в России их используют для трансплантации.

Об этом шла речь на встрече в Анкаре представителей семей военнопленных с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Турции Василием Боднаром, передает корреспондент издания "Укринформ".

"На сегодняшний день уже точно известно, что мы получаем тела замученных из плена (при обмене тел). Мы получаем не только замученные тела, а тела, которые, к сожалению, без органов. То есть это подтверждает тот факт, что черный рынок трансплантологии органов Российской Федерации работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Поэтому я считаю, что об этом надо говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление", — сказала супруга одного из военнопленных защитников Мариупольского гарнизона.

Она обратилась к Президенту Турции с просьбой поддержать создание смешанной медицинской комиссии, которая следила бы за состоянием здоровья как украинских, так и российских военнопленных. Кроме того, женщина попросила Турцию выступить страной-покровительницей в решении всех гуманитарных вопросов, связанных с обменом военнопленных.

"На самом деле рассказывают очень страшные вещи, переживают за своих мужчин, сыновей. И это реальная боль, которая нас стимулирует к тому, чтобы быстрее работать и стимулировать наших международных партнеров предпринимать определенные действия. Одно из основных требований – это создать международную медицинскую комиссию, которая бы исследовала состояние пребывания наших военнопленных и помогала им бороться с проблемами со здоровьем… И это один из месседжей, донесенный до турецкой стороны", — сказал в комментарии изданию "Укринформ" посол Украины в Турции Василий Боднар.

Мать военнослужащего, который третий год находится в российском плену, отметила, что многие родные не дождались своих детей из плена.

"Я сама мать, и последняя связь — я знаю о сыне в феврале, когда был обмен. Мы видим, в каком состоянии здоровья возвращаются наши ребята. Это не передать словами: они худые, им нужна медицинская помощь. Каждый раз состояние их здоровья ухудшается в плену. Идет третий год. И дождемся ли мы, и дождутся ли они этого обмена? Мы не знаем. И потому мы переживаем… Многие родные не дождались своих детей из плена. Это очень страшно", — сказала женщина.

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