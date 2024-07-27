Молоко скоро может стать дорогим удовольствием: сколько оно стоит сейчас

Эксперты прогнозируют рост цен

В июне рост цен на продукты ускорился и стал самым большим с начала 2024 года. Осенью еще подорожают пять категорий продуктов, среди них и молоко.

"Телеграф" рассказывает, сколько сейчас стоит молоко в Украине и почему цена на него будет расти. В производстве молока активно используется электроэнергия, и рост тарифов на нее, а также перебои в электроснабжении сказываются на стоимости конечного продукта.

Сейчас в АТБ ультрапастеризованное молоко торговой марки "Яготинское" жирностью 2,6% стоит 42,90 грн за упаковку 0,9 кг. Самая низкая цена на молоко "Своя линия" жирностью 1,5% — со скидкой 28,50 грн.

В "Сильпо" самое дешевое молоко "Селянське" 0,5% жирности — 30.39 грн за 900 грамм. 900-граммовую упаковку "Яготинского" жирностью 3,2% можно купить за 46,29 грн.

В "Варусе" "Яготинское" жирностью 2,5% в пакете весом 900 гр сейчас по акции, всего 29,90 (обычная цена — 41,90). "Наше молоко" ультрапастеризованное жирностью 2,5% — 46,50 грн за литр.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует рост цен на молоко и молочные продукты. Причина, прежде всего, в дефиците электроэнергии.

Все процессы в молочной промышленности – от доения до хранения молока – предполагают использование электричества. Ферме на 500 голов необходимо на 1 час до 100 кВт, а это требует значительных объемов дизтоплива, растет затратная часть.

"Сегодня молочка в закупке за июнь-июль уже выросла на 3—5%. То же касается и перерабатывающей отрасли. Молоко и кисломолочная продукция подорожали приблизительно на 7%, но производители ожидают заметных изменений во второй половине года. Если учесть, что сливочное масло в июне 2024 года стало своеобразным рекордсменом подорожания по сравнению с июнем 2023 года — на 15,8%, то есть шанс на Рождество увидеть стандартную пачку сливочного масла по цене 100 гривен", — рассказал Денис Марчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ценах на арбузы. Они несколько выросли, но это явление временное.