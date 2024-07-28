Выберут из тех, кто обновил данные: кого мобилизуют в первую очередь в августе

Всё зависит от множества факторов

За время, отведенное на обновление военно-учетных данных, более 4 млн человек выполнили эту процедуру и теперь у ТЦК есть база, с которой можно работать. По данным Реестра "Оберіг" будут определять тех, кому прислать повестки в первую очередь.

Выполнить это можно автоматически, задав системе определенные критерии, т.е. возраст, специальность и так далее. То есть, можно автоматически произвести "выборку" наиболее подходящих людей по возрасту или специальности, а затем вызвать их по повесткам в ТЦК. Об этом пишет "Юридичний Телеграм".

"Это похоже на таргетированную рекламу. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время", — сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что в целом свои данные обновили 4,6 млн человек. По его словам, "уже есть база, с которой можно работать".

"У ТЦК и СП есть база. Если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то соответственно им не нужно выходить его искать. Состоялся чекин для ТЦК, для того, чтобы понимать, с кем можно работать дальше", — подытожил он.

Кто пойдет первый по мобилизации, будет зависеть от военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством.

Отмечается, что запросы могут меняться. Все зависит и от того, какое оружие поступает на фронт и какая в целом ситуация на линии боевого столкновения. То есть, всё будет зависеть от множества факторов.

К слову, есть очень много запросов есть на представителей ИТ-сферы. Это связано с тем, что война становится более современной и технологичной.

Также увеличилось количество запросов на тыловые специальности (повар, делопроизводитель и т.д.). Много запросов на водителей, также требуются механики, стрелки и разведчики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала о повестках по почте и в каких случаях они будут считаться врученными.