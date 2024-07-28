Когда на улицах перестанут раздавать повестки в ТЦК: в Минобороны назвали условия

Мобилизация в Украине продолжается

Несмотря на увеличение популярности приложения "Резерв+" и других альтернативных способов обновления данных, раздавать повестки на улицах не перестанут. Причина в том, что в Украине много людей, которые нарушают правила воинского учета.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV. Он напомнил, что мобилизация в Украине продолжается не с 18 мая 2024, а с начала вторжения.

"Исходя из первопричин, можем говорить, что когда все обновят свои данные военно-учетные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в ТЦК, или зарегистрируются в приложении Резерв+, то, соответственно, такой необходимости (раздавать повестки, — ред) не будет", — сказал он.

Лазуткин отметил, что в этом случае у ТЦК будет своя база, в которой есть информация о том, где искать того или иного военнообязанного. Соответственно им не понадобится ходить по улицам и выслушивать в свою сторону неприятные и оскорбительные высказывания от людей, которых они защищали на фронте до того, как попасть на службу в ТЦК.

Однако спикер МОУ говорит, что в настоящее время есть множество людей, которые нарушили правила воинского учета и государство должно понимать, может ли оно на них рассчитывать.

"У нас с начала войны продолжаются эти процессы. Это не 18 мая приняли закон, и началась мобилизация. Мобилизация продолжается", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут отправить на фронт сразу после мобилизации.