Заберут не всех: кого первым мобилизируют после обновления данных

Все зависит от того, кто нужен армии

В Украине по состоянию на 17 июля свои данные в ТЦК обновили более 4,6 миллиона человек. Всех сразу мобилизировать не получится, однако у Минобороны и Генштаба нет четких критериев относительно того, кого именно будут брать в первую очередь.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV. По его словам, это в первую очередь зависит от того, какие специалисты сейчас нужны военному руководству и какие навыки есть у военнообязанных.

"Эти запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину, какая ситуация на линии боевого соприкосновения. Здесь нет четких критериев, которые раз и навсегда установлены. Это будет зависеть от очень многих факторов", — сказал он.

По его словам, в настоящий момент армия имеет много запросов на операторов БПЛА, так как война становится все более высокотехнологичной, а на поле боя появляется все больше роботизированных систем и беспилотников. По той же причине, много запросов есть на специалистов в IT-сфере.

"В последнее время увеличилось количество запросов на тыловые специальности, как повар или делопроизводитель. Традиционно много запросов на водителей, также нужны механики, стрелки и разведчики", — добавил он.

Кроме того, Лазуткин отметил, что на самом деле количество военнослужащих, которые участвуют в штурмовых действиях не настолько высок, как принято считать. Это связано с тем, что обеспечивать работу боевого подразделения на поле боя должно большое количество людей, среди которых есть те, кто готовит еду, занимается документами, проводит служебные расследования, подвозит снаряды и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут отправить на фронт сразу после мобилизации.