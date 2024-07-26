Повестку в руки и на ноль? Могут ли мобилизованных сразу отправить на фронт

Они точно должны пройти обучение

В Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию. Большинство граждан думают, если они появятся в ТЦК, то после ВЛК сразу попадут на фронт.

В Винницком областном ТЦК и СП объяснили, что все мобилизованные без военного опыта или с длительным перерывом в службе должны проходить сначала базовую общевойсковую подготовку. Она состоит из трех курсов – ознакомительный, индивидуальный и изучение действий в составе взвода.

Что такое БОВП и сколько она длится

В Украине для лиц, мобилизованных на особый период или принятых на военную службу по контракту, не имеющих военного опыта или перерыва в военной службе предусмотрена базовая общевойсковая подготовка. Ее проходят новобранцы в учебных центрах и батальонах, имеющих статус воинских частей.

Подготовка длится 30 суток, 1 сутки из которых — это медицинское освидетельствование, получение оружия, экипировки и т.д, а 29 суток — это учебные занятия.

В то же время продолжительность учебного дня составляет 10 учебных часов, которые в свою очередь продолжаются по 45 минут.

Чему учат во время БОВП

Обучение для будущих военных составляет 3 курса:

первый — ознакомительный курс, который длится 10 учебных часов, 20% времени составляют практические занятия по национально-патриотической подготовке, мерам безопасности, правовой подготовке и международному гуманитарному праву;

второй — индивидуальный курс, проходящий 20 учебных суток, равный 200 учебным часам, из которых 76% составляют практические занятия по:

национально-патриотической подготовки;

уставов ВС Украины;

подготовки по связи;

подготовки по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты);

военной топографии;

инженерной подготовки (минная безопасность);

психологической подготовки;

тактической медицины;

выживание;

тактической подготовки;

огневой подготовки.

третий — изучение действий в составе отделения (взвода), которое длится 8 учебных суток, то есть 80 учебных часов, 86% из которых есть практические занятия по национально-патриотической подготовке, разведывательной подготовке, тактической подготовке, огневой подготовке, комплексному тактическому занятию.

"БОВП призвана повысить эффективность действий и выживания личного состава в боевых условиях, условиях последствий обстрелов, независимо от предстоящей должности. Новобранцы приобретают первичные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения обязанностей и получение военно-учетной специальности "стрелок" (ВОС- 100)", — говорят в ТЦК.

Если уже пройдена подготовка

После БОВП новобранцев направляют в воинскую часть. В некоторых случаях они могут пройти дополнительное профессиональное обучение. А уже в воинской части будут проходить обучение с участием собратьев подразделения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли в Украине снизить призывной возраст до 22 лет.