Мариуполь все еще в руинах, но в городе строят жилье для российских беженцев (фото)

Оккупанты хотят поселить россиян на бульваре Меотиды

Во временно оккупированном Россией Мариуполе кремлевские власти строят жилье для беженцев из Белгородской области на развалинах города. Как сейчас выглядит район, где планирую поселять россиян, показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, захватчики продолжают пускать пыль в глаза людей и "кормить" их пропагандистскими баснями.

"Мариупольские этюды. Левобережье. Шестой участок. Там, где неподалеку строят лагерь для эвакуированных из Белгородщины. Без комментариев", — написал он.

На кадрах видно, что в основном Мариуполь это сплошные руины, а оккупанты продолжают делать вид, что с городом все хорошо и все отстроится.

Напомним, что россияне, одобрявшие разрушение Мариуполя своей армией, теперь хотят прятаться там от войны. Поэтому власти города создают для них жилье. Однако застройщик, возводящий лагерь для беженцев из Белгородской области, ничего не строил, кроме подстанций. Андрющенко предполагает, что его избрали не случайно.

Также исполнительный комитет Мариупольского городского совета объявил тендер на 498 700 гривен. Деньги хотят потратить на "комплексную систему защиты информации в информационно-коммуникационной системе". В стоимость входит комплектование программного обеспечения (ПО) и государственная экспертиза.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядят оккупированные россиянами приморские города.