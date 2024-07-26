Замерзнет ли Украина этой зимой? В Укрэнерго не порадовали прогнозом

Погода диктует свои правила

Украинская энергосистема остается уязвимой к погодным условиям. Только прочность испытала аномальная жара, однако впереди зима. Климатологи обещают более холодный январь, а последствия российских атак все еще ощутимы.

"Телеграф" решил узнать удастся ли энергосистеме выдержать потенциальные пиковые нагрузки, учитывая резкие колебания температур? И готовы ли мы к сценарию, когда после теплого декабря наступит морозный январь?

Каждый градус на весах

Безусловно, всегда как жара (среднесуточная температура воздуха выше +28 ° C), так и низкие температуры (ниже -15 ° C) являются существенной нагрузкой на работу высоковольтного оборудования — как магистральных сетей, так и энергоблоков украинских электростанций.

— Сейчас, в июле, мы уже ощущаем нехватку энергии в системе. Пока трудно точно спрогнозировать, по какому из просчитанных компанией сценариев будет проходить отопительный сезон, — делится с "Телеграфом" пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По их подсчетам, сделанным еще в мирное время, снижение столбика термометра на 5°C стимулирует рост потребления на 150-200 МВт.

Сможет ли Европа спасти Украину от блекаутов?

И как бы этого ни хотелось, ситуация осложняется последствиями российских ударов. В результате 8 массированных атак на объекты энергетики только в этом году, украинская энергосистема потеряла 9 ГВт производственных мощностей.

– Для понимания масштаба – такую мощность потребляют летом Нидерланды, или Словакия и Латвия, Литва и Эстония вместе, – объясняют в "Укрэнерго".

Эта потеря привела к существенному дефициту мощности, который не удается полностью компенсировать даже за счет импорта и аварийной помощи из Европы.

В настоящее время все зависит от интенсивности дальнейших российских ударов по объектам энергосистемы и успеваемости Сил Обороны Украины в противодействии этим атакам. А также от объема работающих, восстановленных после атак, генерирующих мощностей.

— Чем больше генерации удастся "поднять" до зимы – тем легче удастся пройти период холодов, — объясняют в Укрэнерго.

По их словам, специалисты уже добавили прочности высоковольтной сети: пополнили склад высоковольтного оборудования и построили инженерную защиту на наших объектах, которая сейчас позволяет в разы минимизировать последствия российских поражений. Много надежд и на переговоры с партнерами.

— В настоящее время операторы энергосистем ЕС, объединенные в ENTSO-E, проводят необходимые расчеты режимов работы европейской сети при увеличении импортных объемов с 1700 МВт разрешенной максимальной мощности, — отмечают в Укрэнерго.

НЭК "Укрэнерго" прогнозирует, что в ближайшее время инвесторы смогут построить суммарно до 1 ГВт новых генерирующих мощностей. Эти новые мощности должны быть небольшими до 10 МВт каждая. Но то, что они будут рассредоточены по всей территории страны, повысит устойчивость энергосистемы к атакам.

Требуются миллиарды

Для реализации всех украинских планов требуются значительные инвестиции.

— По расчетам "Укрэнерго", в течение 2-3 лет украинской энергосистеме понадобится суммарно 3,5-4 ГВт такой генерации, на строительство которой нужно 5-6 млрд долларов инвестиции, — отмечают в компании.

Для привлечения этих инвестиций создаются благоприятные условия для рынка электроэнергии. В частности, НКРЭКУ разрешила Укрэнерго заключать пятилетние контракты на вспомогательные услуги.

— Теперь инвестор может привлечь кредитные средства под строительство новых объектов, имея 5-летний договор с "Укрэнерго", что, по сути, является гарантией окупаемости его капитальных вложений, — объясняют в компании.

НЭК "Укрэнерго" признает, что зима 2024-2025 по меньшей мере не будет легче, чем в прошлом. Несмотря на большие усилия, полностью избежать отключений будет сложно. Однако благодаря слаженным действиям энергетиков и поддержке международных партнеров Украина постарается минимизировать последствия энергетического кризиса и обеспечить стабильное электроснабжение хотя бы для критически важных объектов инфраструктуры.