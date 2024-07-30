НАБУ обвиняет ЦПК и другие общественные организации в давлении на коллектив бюро

Гизо Углава говорит, что НАБУ столкнулось с самым большим вызовом за всю историю своего существования

Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава обратился в международные организации и Совет общественного контроля НАБУ с просьбой обезопасить бюро от внешнего давления со стороны активистов-антикоррупционеров. В частности, от действий Центра противодействия коррупции, возглавляемого Виталием Шабуниным.

Об этом говорится в письме Углавы. Он заявляет, что НАБУ столкнулось с самым большим вызовом за всю историю своего существования.

"На этот раз лица с собственными нездоровыми амбициями решили внести раздор внутри коллектива. Как следствие – разрушить НАБУ, а дальше с помощью ручного управления под эгидой "переаттестации" "ремонтировать" его", – отмечает Углава.

Как пишет "Закон и бизнес", речь идет об искусственном скандале относительно якобы разглашения им информации по досудебному расследованию НАБУ. Углава отмечает, что такие обвинения безосновательны: "Это все больше похоже на преследование некоторых представителей общественных организаций. Эта дискредитационная кампания была составной частью плана ЦПК негласно влиять и руководить НАБУ".

Ранее Углава подал в суд на ЦПК и Виталия Шабунина, требуя опровергнуть распространенную ими ложь о сливе данных.

Также издание отмечает, что бывший директор НАБУ Артем Сытник находился под контролем Шабунина. При этом оба включены в Реестр коррупционеров.

В то же время по данным СМИ, исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в разгар войны приобрела автомобиль Toyota RAV4, оформив его на мужа, который уклоняется от мобилизации.

А Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве. В отношении активиста ДБР расследует ряд уголовных дел: за уклонение от мобилизации, подделку документов НАПК, незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, а также присвоение средств передвижения, военной и специальной техники.

Напомним, что Шабунина разоблачили на присвоении и использовании для передвижения по Киеву джипа Nissan Pathfinder, который был передан как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

По данным "Закон и бизнес", кроме Шабунина, от военной службы уклоняются и другие общественные активисты, среди которых журналисты Юрий Николов и Максим Савчук, руководитель фонда "DEJURE" Михаил Жернаков, эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения "Чесно" Александр Салиженко и другие.