Азиатские божьи коровки лезут в дом на зимовку: как с этим бороться и почему их лучше не убивать

Москитные сетки и уплотнители перекроют насекомым путь внутрь, а раздавливание и пылесос оставят неприятный запах

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Осенью азиатские божьи коровки собираются на прогретых стенах, возле окон и дверей и пробираются в дома на зимовку. Самый действенный способ сдержать их – закрыть щели, через которые насекомые попадают внутрь.

Способы защиты дома от азиатских божьих коровок описывает Deccoria.pl.

Значительная часть этих насекомых зимует незаметно в конструкциях дома, где скопления остаются до весны.

Где азиатские божьи коровки прячутся на зиму

Азиатские божьи коровки (Harmonia axyridis), также известные как арлекины, ищут тихие, относительно прохладные и темные места. В природе укрытием им служат, в частности, трещины в скалах. В домах они выбирают углубления оконных и дверных рам, щели в фасадах, пространство под деревянной обшивкой и чердаки, куда люди заходят редко.

В Европу этот вид завезли намеренно для борьбы с тлей. Со временем его численность вышла из-под контроля, а насекомые распространились за пределы защищенных посадок. В Польше они появились более 20 лет назад и быстро заселили практически все регионы страны. Из-за сильной конкуренции и хищничества азиатские божьи коровки стали угрозой для местных видов.

Азиатские божьи коровки прячутся в щелях оконных рам, чтобы перезимовать Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как перекрыть насекомым путь в дом

Прежде всего нужно осмотреть окна и двери и устранить повреждения: божьи коровки используют даже самые маленькие отверстия и трещины. Основная защита – прочные, хорошо установленные москитные сетки и надежные уплотнители. Физические преграды можно сочетать со средствами, запах которых отпугивает насекомых.

Одно из таких средств – ароматизированные салфетки для сушильных машин или для вытирания пыли. Их интенсивные синтетические ароматы раздражают насекомых. Наружные части оконных и дверных рам протирают раз в 1–2 дня, часто меняя салфетки, чтобы запах оставался сильным. Другой вариант – эфирное масло грушанки: примерно 15 каплями пропитывают ватный диск и протирают подоконник, оконную и дверную рамы. Его запах напоминает смесь перечной мяты и камфоры, а раздражающее действие связано с высоким содержанием метилсалицилата.

Щели, сетки и отпугивающие средства помогают защитить дом от азиатских божьих коровок Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Возле мест проникновения также применяют диатомит – измельченную природную осадочную породу из окаменевших оболочек диатомовых водорослей. Острые края его микроскопических частиц повреждают восковой защитный покров насекомых. Участки, посыпанные порошком, нужно защитить от доступа детей и домашних животных.

Почему божьих коровок не следует раздавливать или собирать пылесосом

Почувствовав угрозу, азиатские божьи коровки способны укусить – это ощущается как легкий щипок. Они также выделяют желтую гемолимфу, жидкость организма насекомых, которая содержит горькие алкалоиды с неприятным запахом. Контакт с ними может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей и домашних животных. Поэтому насекомых не советуют раздавливать, а после сбора пылесосом зловоние способно надолго остаться в приборе даже после очистки.

Для отлова насекомых внутри дома предлагают водяную ловушку. В широкую емкость, например старый противень, наливают воду слоем примерно 2,5 см, добавляют немного мыла или средства для мытья посуды и перемешивают. На ночь ее ставят возле окна, выключают остальное освещение и оставляют только одну лампу над водой. Утром емкость очищают, а вечером процедуру повторяют.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском лесу заметили насекомое с необычной "шубой".