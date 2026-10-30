Киев готовится к зиме, но есть слабые места: кто отвечает за энергетику столицы

Защита подстанций, резервное питание метро и автономность больниц остаются ключевыми вопросами для столицы

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В подготовке Киева к зиме есть слабые места, однако ответственность за энергетическую устойчивость столицы нельзя возлагать только на городские власти. За разные объекты и направления отвечают правительство, коммунальные предприятия и частные энергетические компании

Об этом народный депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергій Нагорняк рассказал в комментарии "Телеграфу".

Кто отвечает за подготовку Киева к зиме

"За государственную генерацию – "Енергоатом", "Укргидроэнерго", "Центренерго" – полностью отвечает правительство. Это 100% ответственность правительства", – подчеркивает нардеп.

От ДТЭК он ожидает защиты собственных подстанций и релейного оборудования. Нагорняк сообщил, что направил депутатские запросы в киевские городские и региональные сети компании, чтобы выяснить, какие работы были выполнены.

Киевсовет, объясняет депутат, отвечает за коммунальные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они производят электроэнергию и обеспечивают теплом часть киевлян. Дарницкая ТЭЦ принадлежит частным владельцам, поэтому за ее подготовку отвечают они.

Сергей Нагорняк предлагает разделять ответственность за энергостойкость Киева

Каких решений не хватает для энергостойкости столицы

Городские власти должны были бы построить больше мощностей, которые производят электроэнергию и тепло, говорит депутат. Резервное питание метрополитена – один из городских приоритетов, считает Нагорняк. По его мнению, Киевсовет должен был бы позаботиться о системе накопления электроэнергии, чтобы метро работало во время аварийных отключений.

"Важно было бы привлекать частных инвесторов для установки накопителей электрической энергии в городе Киеве. Непосредственно киевский метрополитен мог бы иметь такую систему, и я считаю, что здесь Киевский городской совет мог бы об этом позаботиться, точно для того, чтобы по крайней мере такая критическая инфраструктура, как метрополитен, имела резервное питание на случай аварийных отключений в городе Киеве. Киевский метрополитен должен работать, как швейцарские часы, работать 24 на 7", – отметил Нагорняк.

Нагорняк предлагает усилить контроль за тем, как фактически выполняют работы. Вместо нового антикризисного штаба для Киева он предлагает назначить ответственного человека в Офисе президента, который лично будет посещать объекты генерации и сети и еженедельно докладывать президенту, что построили, а что не выполнили.

По словам депутата, такие поездки нужны, потому что правительственные отчеты показывают более высокую готовность, чем он видит на объектах. Среди первоочередных задач Нагорняк называет защиту энергооборудования, развитие городской генерации и привлечение инвестиций в накопители.

Незащищенные подстанции и задержки восстановления: что не так с энергосистемой

Одной из главных уязвимостей Нагорняк называет незащищенные автотрансформаторы НЭК "Укренерго". Согласно приведенным им общенациональным показателям, на подконтрольной территории есть 84 подстанции, на каждой – как минимум три автотрансформатора, а около 60% трансформаторов не имеют защиты. Депутат призывает также проверить качество уже построенной защиты, в частности наличие антидроновых сеток.

Также, по мнению Нагорняка, нужно оценить готовность железобетонных укрытий на пристанционных подстанциях "Энергоатома" и выяснить, перенесли ли под них оборудование. Говоря об "Укргидроэнерго", он упоминает задержки с восстановлением отдельных объектов более чем на два года.

Защиту энергообъектов Нагорняк называет одной из главных задач подготовки к зиме

Готовность Киева к зиме и атакам на энергосистему

В то же время Киев уже реализует ряд мер для повышения энергетической автономности. Резервное теплоснабжение в Киеве – одна из главных тем. Агентство восстановления строит в столице шесть резервных котельных для использования в чрезвычайных ситуациях.

На данный момент выполнено более 60% мероприятий из плана устойчивости столицы, планируется полностью завершить все работы до декабря, говорит мэр Виталий Кличко. План устойчивости предусматривает строительство котельных, прокладку сетей, подключение генераторов и меры по сохранению водо- и теплоснабжения и водоотведения.

Для работы критически важных объектов водоканала, в частности Бортнической станции аэрации, во время отключений электричества столица закупила 103 генератора различной мощности и заказывает дополнительные мощные дизельные электростанции.

Что касается больниц Киева, то все учреждения состоятельной сети столицы имеют генераторы. Полностью автономны 13 из 21. Некоторым нужны дополнительные источники водо- и теплоснабжения, а кое-где – резервная генерация.

Как сообщал "Телеграф", Киев подготовился к отопительному сезону лучше, чем в прошлом году, но завершить все работы по плану устойчивости могут не успеть, считает депутат Киевсовета. По его оценке, часть работ будут заканчивать уже в течение зимы.

Также для стабильной работы водоснабжения во время обесточиваний необходимо дополнительное оборудование, а не только уже закупленные генераторы. Но даже для них нужны сотни тонн топлива.