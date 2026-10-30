Для чего распылять уксус на матрас: об этом домашнем трюке знают не все

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Обычный матрас может скрывать больше загрязнений, чем кажется на первый взгляд. Иногда для его очистки используют средство, которое большинство людей привыкло добавлять совсем не во время уборки.

Как пишет MSN, для этого используют белый уксус – рассказываем, как приготовить и применить такой раствор для домашней чистки.

Зачем распылять уксус на матрас

Во время сна на матрасе остаются пот, частицы отмершей кожи и естественные жировые выделения. Со временем они накапливаются в ткани и могут стать причиной неприятного запаха.

Один из способов освежить поверхность – использовать обычный белый уксус. Благодаря содержанию уксусной кислоты он помогает нейтрализовать некоторые запахи и справиться с отдельными бытовыми загрязнениями.

Как приготовить смесь для очистки

Для этого способа понадобятся только белый столовый уксус и вода. Их нужно смешать в одинаковых пропорциях, после чего перелить жидкость в бутылку с распылителем.

Перед обработкой следует снять постельное белье и пропылесосить матрас. Так с поверхности исчезнут пыль, волосы и мелкие частицы грязи.

Как правильно обработать матрас

Готовую смесь распыляют по поверхности матраса, уделяя внимание участкам с пятнами и неприятным запахом. Не нужно выливать много жидкости – ткань должна лишь слегка увлажниться.

После этого матрас оставляют высыхать. На это может понадобиться около часа. Когда одна сторона высохнет, при желании можно повторить процедуру с другой стороны.

Для очистки отдельных пятен смесь можно оставить примерно на 15 минут, а затем протереть обработанный участок. В некоторых случаях в раствор добавляют одну-две столовые ложки стирального средства.

Обработка пятен на матрасе

Всем ли матрасам подходит такой способ

Уксусный раствор не следует использовать, не проверив его совместимость с материалом. Особенно это касается матрасов из пены с эффектом памяти, которые могут повредиться от чрезмерного количества влаги.

Перед очисткой лучше нанести немного смеси на незаметный участок. Также важно дождаться полного высыхания матраса, прежде чем застилать кровать: влага внутри может привести к появлению плесени.

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