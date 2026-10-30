Не спешите избавляться от листьев грецкого ореха: чем они могут помочь на огороде

У такой органики есть сразу несколько способов применения, но важно учесть один нюанс

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Опавшие листья грецкого ореха можно отправить в компост или укрыть ими озимые грядки. Юглон, содержащийся в листьях, опасен для некоторых растений, но почвенные микроорганизмы его разрушают.

Грецкий орех вырабатывает юглон – соединение, способное замедлять рост соседних растений. С этим веществом связан характерный запах ореха: чем он сильнее, тем больше юглона в тканях.

Пока лист целый, юглон остается связанным. Он высвобождается, когда влага и бактерии разрушают клетки. Особенно уязвимы прорастающие семена и молодая рассада. Взрослые овощные растения, кустарники и деревья практически не реагируют на юглон.

Юглон нестойкий: почвенная микрофлора активно его расщепляет. Через 3–6 месяцев разложения листьев он полностью исчезает.

Листья грецкого ореха. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Как приготовить компост

Листьям грецкого ореха достаточно дать естественным образом перепреть. Ускоренное горячее компостирование не требуется. В результате получится рыхлый питательный субстрат.

Агрономы называют два признака готового компоста: листья должны перепревать не менее трех месяцев, а терпкий ореховый аромат – полностью исчезнуть. Перепревшие листья образуют однородную темную массу. Такой компост подходит для любых садовых и огородных культур.

Как укрыть чеснок и лук

Сухими листьями грецкого ореха можно мульчировать озимые посадки, в частности чеснок и лук. Листья образуют объемный воздушный слой и не сразу слеживаются в плотную корку. Такое укрытие защищает зубчики и луковицы от перепадов температуры и промерзания почвы.

Если укладывать листья рыхло, на квадратный метр приходится небольшое количество органики. Осенние и зимние осадки высвобождают из нее мало юглона. Почвенные микроорганизмы перерабатывают его без вреда для корней – еще до весеннего прорастания посадок.

Опавшие листья грецкого ореха можно компостировать. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что делать, если свежие листья уже закопали

Если в грядки уже закопали много свежих листьев, ускорить их разложение поможет биологический способ. Обильно полейте почву препаратами с живыми микроорганизмами и почвенными грибами: триходермой, ЭМ-препаратами или деструкторами органики.

Микрофлора питается растительными остатками и использует юглон в своей жизнедеятельности. Благодаря этому вещество распадается примерно втрое быстрее, а закопанные листья превращаются в богатое гумусом удобрение.

Как сообщал "Телеграф", здоровые опавшие листья можно не сжигать: их используют в качестве мульчи, добавляют в компост или оставляют для получения листового перегноя. Так листья становятся сырьем для сада и огорода, а не отходами. А вот листья с дорог и загрязненных территорий не подходят для грядок и компоста.