В Украине предлагают выплачивать ежемесячную помощь миллионам граждан

Кабмин призывают пересмотреть выплаты ВПЛ и изменить условия

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На официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию с требованием назначать ежемесячную помощь на проживание всем внутренне перемещённым лицам. Автор обращения предлагает отменить имущественные ограничения и возобновить выплаты переселенцам, которые их потеряли.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к правительству. Автор обращения Катерина Крупко отмечает: из-за войны миллионы украинцев потеряли жильё, имущество и работу и были вынуждены начинать жизнь с нуля на новых местах. В то же время действующие правила правительства существенно сузили круг получателей помощи. Большинство ВПЛ остались без государственной поддержки, хотя цены на аренду жилья, коммунальные услуги и продукты высоки.

Петиция призывает правительство обеспечить выплатами на проживание всех внутренне перемещённых лиц

Инициатор считает, что государственная поддержка должна быть доступна всем гражданам с официальным статусом переселенца, а не только отдельным избранным категориям.

"Переселенцы вынуждены оплачивать аренду жилья, коммунальные услуги, питание и другие необходимые расходы. Мы не просим привилегий – мы просим справедливого отношения и поддержки людей, которые из-за войны потеряли свои дома и были вынуждены начинать жизнь заново", – говорится в тексте обращения.

Чего автор требует от Кабмина?

Инициатор петиции призывает правительство принять комплекс нормативных решений:

Пересмотреть критерии : отменить строгие ограничения и имущественные цензы для назначения денежной помощи на проживание.

: отменить строгие ограничения и имущественные цензы для назначения денежной помощи на проживание. Гарантировать выплаты всем ВПЛ : ежемесячно выплачивать помощь каждому гражданину с официальным статусом ВПЛ независимо от возраста, трудоустройства или уровня доходов.

: ежемесячно выплачивать помощь каждому гражданину с официальным статусом ВПЛ независимо от возраста, трудоустройства или уровня доходов. Возобновить выплаты тем, кому их отменили : вернуть помощь переселенцам, которым её перестали выплачивать из-за прежних ограничений.

: вернуть помощь переселенцам, которым её перестали выплачивать из-за прежних ограничений. Предусмотреть финансирование: заложить в Государственном бюджете Украины расходы, необходимые для покрытия социальных потребностей ВПЛ.

Важно: создать электронную петицию на сайте правительства может каждый гражданин Украины. Даже если петиция соберёт необходимые для рассмотрения Кабмином 25 тысяч подписей, её призывы будут иметь для власти исключительно рекомендательный характер.

Как сообщал "Телеграф", отдельным пенсионерам и получателям страховых выплат, находящимся на временно оккупированных территориях или за границей, могут приостановить начисления, если они не пройдут идентификацию до 31 декабря. Требование вернуть средства может касаться и детей ВПЛ в отдельных случаях.