Усыновление ради отсрочки: действительно ли война изменила мотивацию потенциальных родителей

Процесс приема ребенка в семье оказался сложным и многоэтапным

Полномасштабная агрессия России сделала мобилизацию неизбежной частью украинских реалий. Однако, как и во многих других областях, здесь появились "серые зоны". Часть военнообязанных граждан ищут способы избежать призыва, прибегая к разным "схемам".

Нередко в этих лазейках фигурируют дети – усыновление, патронатное воспитание и другие формы опеки. "Телеграф" решил узнать, как это происходит, есть ли этому предохранители и в чем риск для детей.

Законны ли такие нормы

Кроме основных оснований для отсрочки и увольнения с военной службы во время военного положения, есть дополнительные. С 27.09.2023 в Верховную Раду был представлен именно такой законопроект — №10093.

Он предполагает шесть дополнительных оснований. Среди них:

содержание ребенка в возрасте до 18 лет, который был усыновлен и на момент усыновления был сиротой или лишен родительской опеки;

содержание ребенка в возрасте до 18 лет, который является сиротой или лишен родительской опеки и взят на воспитание военнослужащим, опекуном, попечителем, приемным отцом, отцом-воспитателем, патронатным воспитателем;

опекуны, попечители, приемные родители, усыновители, родители-воспитатели, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Юридически патронат и усыновление – это две разные формы семейного устройства. Патронат является временной формой ухода за ребенком, рассчитанной на короткий срок, обычно до 3 месяцев, с возможностью продления до полугода. Смысл состоит в том, чтобы обеспечить ребенку безопасную среду. К примеру, если родители больны, имеют проблемы с алкоголем или наркотиками, или если в семье нет достаточно денег. Усыновление — это постоянная форма семейного воспитания, которая предполагает создание длительных родственных связей.

Государство поддерживает финансово всех небиологических родителей. Выплата помощи усыновителям осуществляется единовременно в сумме 10320 гривен. А остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями — ежемесячно по 860 гривен. На самом деле размер этого пособия не изменялся с 1 июля 2014 года и из-за инфляции фактически уменьшился вдвое по отношению к доллару США.

В то же время в 2024 году правительство повысило оплату труда патронатных воспитателей. Сейчас они получают 2,5 прожиточных минимумов на каждого ребенка: 6407,50 грн. для детей до 6 лет и 7990,00 грн. для детей от 6 до 18 лет. Дополнительно предусмотрены надбавки: 10% за каждого следующего ребенка и особые случаи — новорожденных, детей с ВИЧ, инвалидностью или пороками развития, несовершеннолетних беременных.

Государство исходит из логических соображений и ищет пути разгрузить детские приюты. Отсрочка от армии и более щедрые выплаты — дополнительный стимул для потенциальных опекунов. Понятно, что извлечь личную выгоду из этого не является массовым явлением, но некоторые уже сейчас пользуются этой возможностью.

"Самая по себе выгода провальная"

Как говорит "Телеграфу" доцентка кафедры психологии и психотерапии УКУ, соавторка курса для подготовки кандидатов в приемные родители и патронатные воспитатели Анастасия Широкая, намерение взять ребенка во избежание отсрочки от мобилизации — это понятная мотивация, которая появилась исходя из реалий войны.

— Проблема в том, что такая мотивация во главу угла решения принять ребенка ставит то, чтобы взрослому, а не ребенку, было хорошо. Есть случаи, когда взрослые желали бы принять ребенка, чтобы иметь большую материальную стабильность, быть менее одинокими или более полноценно выглядеть в глазах других. Однако сама по себе такая мотивация провальна для процесса приема ребенка в семье, — говорит она.

По ее словам, психология признает сложность человеческой природы. Мотивация редко бывает однозначной или неизменной. Люди обычно руководствуются несколькими желаниями, которые могут усиливать друг друга, конфликтовать или изменяться со временем. Поэтому прагматические соображения, например финансовая выгода или потребность в безопасности, вполне могут сочетаться с искренним желанием помочь ребенку.

Однако самое искреннее стремление защитить уязвимого ребенка, обеспечить его будущее и вывести из интерната является ключевым для создания семьи, способной удовлетворить потребности сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и способствовать его восстановлению.

— Я убеждена, что это явление [злоупотребление] действительно не массовое, поскольку сам процесс приема ребенка в семье довольно сложный и многоэтапный. Каждый этап требует времени и значительных усилий. Это определенный предохранитель, ведь на многих этапах у взрослых есть возможность снова и снова задуматься над своими настоящими желаниями и ожиданиями, — говорит экспертка по психологии Анастасия Широкая.

Она напоминает, что кроме всего кандидата обязательно проходят курс будущих родителей/попечителей (для не родственников ребенка). И его частью является обсуждение со специалистами социальных служб и психологами именно вопрос мотивации и других важных для воспитания ребенка родительских компетентностей.

— В этом году с целью усиления Программы подготовки кандидатов в приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели мы с командой экспертов разработали один из таких курсов, которые, кроме вживую, доступны для кандидатов и онлайн. В этом курсе много тем, которые достаточно полно позволяют кандидатам представить себя в роли будущих родителей или опекунов, — делится соавтор курса.

"Дети чувствительны к настоящим намерениям взрослых"

Как объясняет Анастасия Широкая, дети с рождения очень чувствительны к намерениям взрослых. Они "считывают" взрослых по взгляду, жестам и интонации голоса, поскольку их выживание напрямую зависит от намерений и отношения взрослого.

— Если мы говорим о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, то они чрезмерно чувствительны к взрослым. Во многих случаях они переживали несправедливость и забвение. Следовательно, у них остаются ожидания, что и в новой семье их могут обидеть, а это в свою очередь, может делать поведение ребенка невыносимым. Дерегулированное поведение, истерики, ложь, воровство, бегство – это лишь часть того, с чем могут столкнуться родители, которые своим решением хотели просто избежать мобилизации, – уверена специалист.

Дети, пережившие травму или потерю, нуждаются в особом подходе — "терапевтическом отцовстве". Это ставит перед приемными родителями и опекунами сложную задачу, которую невозможно выполнить без настоящей заботы о ребенке. Здесь недостаточно руководствоваться только своими интересами.

Так что поверхностная мотивация и плохое понимание роли приемных родителей или опекунов может превратиться в катастрофу и для ребенка, и для взрослых.

Есть ли баланс интересов ребенка и государства

Минсоцполитики уже обдумывало, соблюдать ли эту норму (возможность отсрочки. — Ред.). Однако решили оставить. Здесь балансируют интересы ребенка и государства. Ребёнок уже терял родственников, уже проживал боль потери, и этому ребенку дали шанс получить новую семью.

В частности, министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила, что в Украине происходит только 1 тысяча усыновлений в год, и среди усыновителей тех, кто подпадает под мобилизацию, — еще меньше.

— Кроме того, процесс усыновления длительный, поэтому сильно рассчитывать, что ты получишь отсрочку с помощью усыновления, тоже не стоит, — говорила она журналистам.

В то же время глава координационного центра по развитию воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова заверила журналистов "Телеграфа": то, что некоторые патронатные воспитатели могут руководствоваться собственной выгодой — не соответствует действительности.

Напомним: сегодня в Украине есть 64,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых почти 5 тысяч живут в институциональных учреждениях. Более 45 тысяч этих детей воспитываются на попечении родственников и не покидают пределы близкого семейного круга. В то же время 14,3 тысячи детей проживают в приемных семьях разного размера.