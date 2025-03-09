Операция "Труба": хитрый план или катастрофа? Что произошло в Курской области (видео)

В СМИ сообщают, что военные РФ якобы шли по трубе около 15 километров

Российские войска попытались по ветке газопровода подойти к Судже в Курской области. Одако план, о котором изначально с гордостью трубили россияне, мог обернуться для них настоящей катастрофой.

"Телеграф" собрал информацию об этом инциденте и все последние обновления. В сети тем временем продолжают появляться фото и видео, сделанные непосредственно в самой трубе или уже за ее пределами.

Что интересно, пока одни российские паблики ликуют и восхваляют идею, другие пишут, что операция провальна, ведь якобы сторона понесла большие потери, военные не были подготовлены, а Украина якобы заранее знала об этих планах.

Предыстория

8 марта россияне воплотили в жизнь идею пройти по ветке газопровода и забросить в тыл Вооруженных сил Украины большую группу солдат. Они сделали заход на территории, подконтрольной РФ.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в тот же день сообщил, что трубу взяли под усиленное наблюдение.

"Сегодня обнаружена утечка вражеской пехоты в районе города Суджа — россияне использовали трубу газопровода для того чтобы опрокинуть незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки. Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация неприятеля", — написал он на своей странице в Facebook.

Что говорят в Генштабе

В Генштабе ВСУ сообщают, что в Курской области России диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа. Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, используются беспилотные системы разных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев оказываются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень велики", — говорится в сообщении.

Уже вскоре в сети начали появляться соответствующие видео, снятые российскими военными, которые пошли по газопроводу.

Внимание! В виде содержится нецензурная лексика.

Реакция россиян

Российские пропагандисты заявляют, что операция была спланирована крайне плохо, так как украинская сторона изначально о ней знала.

Однако еще одной причиной провала называют фатальный исход для некоторых из тех, кто пошел по трубе. По словам россиян, часть из этих военных задохнулись. Еще часть была ликвидирована украинскими защитниками. Некоторым удалось выбраться.

Различные паблики пишут, что военные РФ шли по трубе около 15 километров.

Один из известных российских "военкоров", пропагандист Владимир Романов твердит, что российское подразделение, выполнявшее эту операцию, участвовало в событиях в Авдеевке в начале 2024 года. При этом он признает, что сейчас все пошло не по плану.

"Одно подразделение, которое еще со времен Авдеевки очень любит пиар, заявило идею с трубой — на волне "можем повторить"… Подразделение заявило, что все подготовило: вентиляцию, отстойники, воду и провиант, связь и т.д. Но оказалось, что не подготовили. Результат все на местах знают", – пожаловался он.

Сейчас российские "военкоры" разделились на два лагеря. Одни считают, что операция провалена, а другие — что она якобы продолжается. При этом в Генштабе пишут, что в настоящее время силы российских спецназовцев оказываются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень велики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация в Курской области обострилась, а россияне снова привлекли к боям северокорейских солдат. Неудивительно, что их штурмы оборачиваются значительными потерями.