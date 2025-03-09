В Польше резко ответили на слова Маска об отключении Starlink для Украины

Сикорский назвал сумму, которую Польша тратит на Starlink каждый год

Глава польского МИД Радослав Сикорский резко отреагировал на заявление Илона Маска о критической роли его системы спутниковой связи Starlink для украинской армии и возможности ее отключения. Главный польский дипломат подчеркнул, что именно его страна финансирует работу системы Украины. Не исключил Сикорский и возможность рассмотрения других поставщиков в случае ненадежности SpaceX.

Об этом Сикорский написал в социальные сети X. По его словам, польское Министерство цифровизации ежегодно тратит на оплату Starlink для Украины около 50 миллионов долларов.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", – дописал глава МИД Польши.

Накануне Маск заявил, что украинская армия критически зависит от Starlink, и без него "весь фронт рухнет". Он также призвал ввести санкции против топ-10 украинских олигархов, заявив, что это якобы остановит войну.

Телеграф рассказал, кто может попасть в список этих олигархов и, в случае принятия соответствующего решения, под действие американских санкций.