"Может не выжить": Трамп сделал новые заявления по Украине

Американский президент выступил с новыми заявлениями

Президент США Дональд Трамп дал новое интервью, в котором раскрыл детальней свою позицию по Украине. В частности, он заявил, что "Украина может не выжить".

Его слова прозвучали во время программы Sunday Morning Futures на канале FOX. "Телеграф" приводит основные моменты.

В частности, Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, относится ли он по-разному к Украине и Израилю несмотря на то, что обе страны подверглись нападению. На это он ответил, что это совершенно разные ситуации.

На уточнение, будет ли он настолько же жестким к России, как он был к ХАМАС, американский президент ответил, что уже был жестким к ней.

"Я думаю, что я очень жестко вел себя с Россией. Жестче, чем кто-либо", — сказал Трамп, но также отметил, что у него "хорошие отношения" с Владимиром Путиным.

Трамп также не стал прямо отвечать на вопрос о том, смирится ли он с тем, что Украина может не выжить без помощи США.

"Ну, она может не выжить в любом случае. Но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было случиться, но она произошла. Поэтому теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое. Поэтому теперь мы застряли в этом беспорядке", — сказал он.

Вместе с тем, американский президент считает, что президент Украины Владимир Зеленский все равно вернется для подписания договора о добыче минералов, и сам он этого ждет. Но не обошлось и без критики украинского лидера.

"Я не думаю, что Зеленский благодарен. Он брал американские деньги, как конфеты у ребенка", — сказал он.

При этом он раскритиковал предшественника Джо Байдена за то, что тот выделял средства для Украины без гарантий их возвращения. При этом он опять назвал цифру в 350 миллиардов долларов, которую он часто использовал в своих выступлениях. Стоит отметить, что согласно подсчетам американских СМИ, США предоставили 123 миллиарда, из которых 69 — военная помощь.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения, что в Белом доме не считают, что подписания сделки по минералам будет достаточно для возобновления отношений между США и Украиной.