Когда у тебя плохое зрение: украинцы поделились курьезными видео

Украинцы не сдерживают эмоций

В сети вирусится новый тренд – "когда у тебя плохое зрение". Украинцы якобы видят огромный букет, на самом деле это другие предметы, или люди.

Соответствующее видео распространяется в социальной сети Тик Ток. На первом видео женщины во время прогулки по городу заметили посреди улицы необычную вещь.

Сначала они подумали, что это огромный букет и хотели его забрать. Однако впоследствии, когда они подошли к объекту, это оказалась тара с мусором.

Украинцы начали делиться подобными забавными случаями. Они рассказали, что из-за плохого зрения много раз путали те или иные объекты.

Также было и другое видео. Женщина с сыном находились на улице. Вдруг сын увидел вещь, которая напомнила ему букет красных роз. Когда женщина приблизила камеру, оказалось, что "букетом" оказалась женщина, которая убирала мусор.

В этом видео люди тоже поделились своими историями. Большинство людей пишет, что имеют плохое зрение. Поэтому разглядеть женщину, которая собирала мусор, смогли только со второго раза.

Ранее "Телеграф" писал, что на популярном сайте бесплатных объявлений жителям Кривого Рога предлагают арендовать необычный хостел с "особыми условиями проживания". Дело в том, что он создан специально для квадроберов.