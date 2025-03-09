Россияне продолжают продвижение в Курской области. Свежая карта DeepState

Карта боев расширилась

Война в Украине длится 1110-й день. Российские войска продолжают продвигаться на Курщине, где Силы обороны проводят операцию.

Враг захватил Мартыновку и Малую Локню. Об этом пишут аналитики DeepState.

"К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что Украина готова поменять Курскую область. Он подчеркнул, что этот регион не стоит записывать в наши территории. По словам главы государства, Украину интересуют только свои территории.

Курская битва — что известно

Напомним, что Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

С тех пор прошло полгода. Каких успехов добились ВСУ и какие потери россиян — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.