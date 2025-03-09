США потребовали от Польши благодарности из-за Украины: Маск тоже не промолчал

В Госдепе США говорят, что не будут отключать "Старлинки" Украине

История с возможностью блокирования сервиса Starlink над Украиной продолжается. Теперь США захотели благодарности от Польши за то, что Россия не стала ближе к ее границам.

При этом новое заявление прозвучало непосредственно от государственного секретаря США Марко Рубио. При этом миллиардер Илон Маск тоже не стал стоять в сторонке.

Слова Рубио были ответом на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который напомнил Маску о том, что именно Варшава платит за функционирование сети Starlink над Украиной. По словам Рубио, сейчас никто не угрожает отключать Украину от Starlink.

"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей", — написал глава внешней политики США.

В ответ на это Сикорский все же поблагодарил госсекретаря за то, что сервис продолжает функционировать.

А вот Илон Маск особо себя не сдерживал и обозвал Сикорского "маленьким человеком", а также добавил, что Польша платит "незначительную часть" стоимости.

Как сообщалось ранее, Маск накануне заявил, что если бы он отключил Starlink фронт в Украине бы давно рухнул, а россияне бы одержали победу. В ответ на это Сикорский сообщил, что именно его страна платит за оказание услуг связи, а также отметил, что если компания Маска окажется ненадежным поставщиком, то Варшава будет искать замену.