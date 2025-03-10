Что нельзя делать сегодня, чтобы не ушла удача: праздник 10 марта

Узнайте, как сегодня можно привлечь счастье и благополучие в свой дом

В этот понедельник, 10 марта, христиане восточного обряда чтут память мучеников Кодрата, Киприана, Ди­о­ни­сия, Анекта и других. Святых вспоминают после важной церковной даты — Сорок Святых 2025.

Кодрат родился в III веке в период преследования христиан. Он рано осиротел и вырос в пустыне, где встретил христиан и принял их веру. Со временем Кодрат овладел грамотой и изучил врачебное искусство, однако по-прежнему часто уединялся в пустыне вместе с друзьями и последователями — Киприаном, Дионисием, Анектом, Павлом, Крискентом и другими.

Когда правитель-язычник Декий приказал арестовать Кодрата и его товарищей, их заключили в темницу. Несмотря на пытки и угрозы, они отказались отречься от веры. Тогда их бросили на растерзание зверям, но животные не тронули мучеников. В итоге палачи казнили их.

Традиции и приметы 10 марта

Этот день в народе был посвящен тщательной уборке. Наши предки обновляли постельное белье, чистили печь и избавлялись от пыли даже в самых укромных уголках. В таком чистом и ухоженном жилище 10 марта воцарялись гармония, счастье и удача.

Вечером было принято готовить сладкую постную выпечку. Верили, что так можно привлечь счастье в дом.

Фото: freepik

Ворона прячет клюв под крыло — скоро похолодает.

Прилетели журавли — скоро на водоемах растает лед.

Пасмурная погода утром и ясная вечером — к морозам.

Что нельзя делать 10 марта

Покупать новую одежду и обувь — все быстро придет в негодность.

Наливать слишком много воды в чашку — если ее прольешь, то из дома уйдет удача.

Отказывать в помощи близким — можно самому оказаться на их месте.

Устраивать шумные застолья — можно привлечь темные силы.

Праздники и события 10 марта

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У кого именины 10 марта

Сегодня именины празднуют Кондрат, Павел, Виктор, Никифор, Леонид, Василиса, Галина, Дмитрий, Анастасия, Денис и Михаил.

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.