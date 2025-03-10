Что нельзя делать сегодня, чтобы не ушла удача: праздник 10 марта
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Узнайте, как сегодня можно привлечь счастье и благополучие в свой дом
В этот понедельник, 10 марта, христиане восточного обряда чтут память мучеников Кодрата, Киприана, Дионисия, Анекта и других. Святых вспоминают после важной церковной даты — Сорок Святых 2025.
Кодрат родился в III веке в период преследования христиан. Он рано осиротел и вырос в пустыне, где встретил христиан и принял их веру. Со временем Кодрат овладел грамотой и изучил врачебное искусство, однако по-прежнему часто уединялся в пустыне вместе с друзьями и последователями — Киприаном, Дионисием, Анектом, Павлом, Крискентом и другими.
Когда правитель-язычник Декий приказал арестовать Кодрата и его товарищей, их заключили в темницу. Несмотря на пытки и угрозы, они отказались отречься от веры. Тогда их бросили на растерзание зверям, но животные не тронули мучеников. В итоге палачи казнили их.
Традиции и приметы 10 марта
Этот день в народе был посвящен тщательной уборке. Наши предки обновляли постельное белье, чистили печь и избавлялись от пыли даже в самых укромных уголках. В таком чистом и ухоженном жилище 10 марта воцарялись гармония, счастье и удача.
Вечером было принято готовить сладкую постную выпечку. Верили, что так можно привлечь счастье в дом.
- Ворона прячет клюв под крыло — скоро похолодает.
- Прилетели журавли — скоро на водоемах растает лед.
- Пасмурная погода утром и ясная вечером — к морозам.
Что нельзя делать 10 марта
- Покупать новую одежду и обувь — все быстро придет в негодность.
- Наливать слишком много воды в чашку — если ее прольешь, то из дома уйдет удача.
- Отказывать в помощи близким — можно самому оказаться на их месте.
- Устраивать шумные застолья — можно привлечь темные силы.
Праздники и события 10 марта
- День государственного гимна в Украине
- День земледельца в Украине
- День смерти Тараса Шевченко
- Международный день волынки
- Международный день парика (International Wig Day)
- Международный день крутизны
- День Содружества наций
- Национальный день информирования женщин и девочек о ВИЧ / СПИДе в США
У кого именины 10 марта
Сегодня именины празднуют Кондрат, Павел, Виктор, Никифор, Леонид, Василиса, Галина, Дмитрий, Анастасия, Денис и Михаил.
Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.