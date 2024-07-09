Мобилизация после 16 июля: кого призовут в армию и какие специальности нужны в ВСУ

В Украине уже действуют новые правила

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. До 16 июля все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные.

"Телеграф" рассказывает, какие категории граждан теперь подлежат мобилизации. Также мы выяснили, какие специалисты нужны Силам обороны Украины.

После снижения призывного возраста мобилизуют военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанные будут получать определенную категорию пригодности.

Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" пригодность будет делиться на категории А, Б, В, Г, Д, где:

А – годен к военной службе;

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В – ограниченно пригодный к военной службе;

Г – временно непригодный;

Д – полная непригодность.

Категории пригодности

Заметим, что есть следующие категории годности военнообязанных:

полностью пригоден;

пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодный по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);

пригоден для выполнения специфических задач.

Кроме того, с 1 июня начался отсчет 9 месяцев, в течение которых военнообязанные украинцы, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны пройти перекомиссию. Им будут посылать повестки, однако можно прийти в ТЦК и по собственному желанию.

Следует отметить, что некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы в армии. Предоставляют ее по некоторым причинам, в частности по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, в связи с обучением или профессиональной деятельностью. Однако следующие категории граждан потеряют право на отсрочку:

которые ухаживают за лицом с инвалидностью III группы (если это жена или муж);

должники по алиментам, у которых трое детей и больше;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести.

Кто не подлежит призыву

Следует отметить, что перечень военнообязанных граждан, от 18 мая 2024 года не подлежащих призыву, указан в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию);

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родители, названные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери-одиночки и отцы-одиночки;

ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее 0,75 ставки;

опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда);

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной супруги (супруга);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины;

усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Какие специалисты нужны в Силах обороны

Министерство обороны Украины также проводит рекрутинг в ряды Вооруженных сил. Налажено сотрудничество с рекрутинговыми платформами Lobby X, Robota.ua, Work.ua, OLX. Через них граждане могут предлагать свои кандидатуры в определенные подразделения.

Кроме того, в Украине уже открыто более 20 центров рекрутинга. Они позволяют добровольцам в более простом порядке получить желаемую должность в ВСУ.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, есть несколько относительно гражданских профессий, которые наиболее нужны в армии. В частности, к ним относятся:

операторы БпЛА;

водители;

ремонтники;

механики;

электрики;

медики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно делать, если после 16 июля остановят сотрудники ТЦК. Есть простой алгоритм действий.