Подмигивают, шевелят ушками и морщат носы: ученые обнаружили у котиков богатую мимику

Ученые нашли сотни комбинаций

Как известно, домашние котики используют мяуканье в основном при попытке "общаться" с людьми, но не с представителями своего вида. И, возможно, это связано с тем, что для общения с другими котиками они используют широкий набор мимики на мордашке.

К соответствующим выводам пришла команда американских ученых, обнародовавших выводы в журнале Scientific Reports. Для исследования они взяли 186 видеозаписей общения 53 котеек из Cat Cafe Lounge в Лос-Анджелесе.

Далее они использовали метод отслеживания движения мышц на голове животного CatFACS, а также автоматический метод с использованием машинного зрения. Проще говоря, на голове котика отметили ряд точек, перемещение которых должно было отслеживаться и записываться с помощью систем распознавания лица или же вручную.

В ходе исследования было обнаружено, что котики часто подражают выражениям лица своих "собеседников" при дружелюбных взаимодействиях, например в ходе игр или отдыха. При этом ответ обычно происходит очень быстро — на него требуется меньше секунды. В целом, это весьма характерно и для людей, которые при дружелюбном общении тоже часто копируют мимику друг друга.

А вот в ситуациях, связанных с агрессивными контактами, повторение движений происходило реже.

Например, если котик смотрит на другого и медленно прикрывает глаза, то он демонстрирует жест доверия. Если второй отвечает спустя доли секунды так же, то можно говорить, что между ними идет дружеский обмен информацией.

При этом важно не только то, какими мышцами двигают кошки, но и в какой последовательности они это делают. Это определяет характер взаимодействия и возможный ответ на действие. Всего ученые обнаружили 30 ключевых движений мышцами, которые могут формировать 276 "выражений лица", то есть уникальных комбинаций. Для сравнения у человека всего 44 ключевых движения, однако количество их комбинаций может быть практически бесконечным.

В целом же, чем больше совпадений в мимике двух котиков, тем больше вероятность того, что у них хорошее времяпровождение. В дружелюбных обменах информацией чаще встречаются приоткрытые глаза, расслабленные уши и приоткрытый рот, в агрессивных — отведенные назад уши, напряженные губы и наморщенный нос.

Как сообщалось ранее, ученые объяснили, почему у котиков лапки с мягкими подушечками. На эволюцию этого приспособления ушли десятки миллионов лет.