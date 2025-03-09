Маск поставил точку в вопросе работы Starlink в Украине

Starlink продолжит свою работу

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск поставил точку в вопросе возможности блокирования Starlink в Украине. По его словам, он не намерен это делать.

Об этом он сообщил в комментариях к записи немецкого обозревателя Юргена Наудита в соцсети X. По словам Маска, США не будут использовать доступ к спутниковой связи в качестве разменной монеты.

Наудит обратил внимание на предыдущее сообщение миллиардера, в котором тот говорил, что вся украинская линия обороны рухнет, если он вздумает отключить связь. В этом же сообщении Маск говорил, что "устал от многолетней мясорубки", которую Украина якобы не выиграет.

"Предательство США становится все более катастрофической. Его лицемерие по поводу остановки мясорубки – чистая ложь", — написал Наудит.

Один из фанатов Маска в комментариях отметил, что миллиардер на самом деле никому не угрожал, на что глава SpaceX ответил лично.

"Чтобы быть предельно понятным, независимо от того, насколько я не соглашаюсь с политикой по Украине, Starlink никогда не выключит свои терминалы", — написал он.

Стоит отметить, что Маск уже попадал в скандал с тем, что отключил Starlink украинским подразделениям, которые планировали операцию в Крыму осенью 2022 года.

Как сообщалось ранее, в ответ на первое сообщение о "старлинках" Маска глава МИД Польши Радослав Сикорский напомнил, что за их функционирование платит Варшава. В ответ на это Маск назвал его "маленьким человеком".