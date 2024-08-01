План СССР опять не удался: зачем "советы" разводили ядовитый борщевик

Объяснение очень простое

В советской истории есть немало тайн и секретов. Одним из таких является массовое разведение ядовитого борщевика.

Дело в том, что сок этого растения может вызвать серьезные ожоги, однако советские власти все равно разводили его. "Телеграф" рассказывает, зачем это делалось.

Что это за растение

Борщевик Сосновского может вырастать до 3-5 метров в высоту. Его соцветия имеют специфическую форму зонтика, состоящего из мелких белых цветочков.

Это растение разрушает природную экосистему и достаточно опасно для человека — оно содержит вещество, которое при контакте с кожей увеличивает его чувствительность к ультрафиолету. То есть, если после контакта с соком борщевика провести время на солнце, то можно получить значительные солнечные ожоги.

Кстати, аллергия на сам борщевик – довольно распространенное явление, ведь оно выделяет множество эфирных масел. Несмотря на вред, растение распространилось по всей территории Украины и произошло это не без участия советской власти.

Зачем в СССР массово сажали борщевик

После Второй мировой войны советское сельское хозяйство находилось в довольно плохом состоянии. За дело взялся селекционер Петр Вавилов — в конце 40-х годов он решил, что именно борщевик поможет найти выход из сложной ситуации.

Сначала этот сорняк рос только на центральном и восточном Кавказе, Закавказье и на Ближнем Востоке. Потом аграрии решили, что растение хорошо подойдет для кормления скота и его начали засевать в центральных районах РСФСР.

Вскоре стало понятно, что это ошибка. Для кормления скота борщевик оказался непригодным — животные ели его неохотно, коровы давали горькое молоко и рожали больны телят.

К сожалению, полный масштаб трагедии заметили лишь в 90-х, когда большинство полей пришли в упадок. После борщевик стал разрастаться стремительно.

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