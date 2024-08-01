Обмін ув'язненими між Заходом та РФ таки відбувається? У небі засікли підозрілі літаки (оновлюється)

"Телеграф" розповідає всі останні подробиці про можливий обмін полоненими

У четвер, 1 серпня 2024 року, між Росією та Заходом, згідно з чутками, нібито має відбутися масштабний обмін ув'язненими. Ці чутки з’явилися після повідомлення про зникнення низки російських опозиціонерів, які перебували у СІЗО.

"Телеграф" уважно стежить за тим, що відбувається, та розповідає всі останні подробиці. Цей матеріал оновлюватиметься.

15:30 Пресконференція частини звільнених політв'язнів очікується у Берліні о 19.00 за місцевим часом – видання "Сота".

15:20 Відомий карикатурист Леонід Швець опублікував свою нову роботу на тему можливого обміну ув'язненими між Заходом та РФ.

15:01 Як пише Bloobmerg, журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан начебто звільнені в рамках обміну ув'язненими. Втім, офіційного повідомлення про обмін ще не було.

Російський суд 19 липня засудив Евана Гершковича до 16 років позбавлення волі у справі про шпигунство. Гершковича затримали у березні 2023 року, він понад рік провів у російському СІЗО.

Пол Вілан також був засуджений до 16 років колонії суворого режиму у справі про шпигунство. Уїлана затримали у грудні 2018 року в Москві, куди він приїхав на весілля товариша по службі. У червні 2020 року йому винесли вирок.

15:00 Приблизні списки на обмін

Імена не підтверджені, вони фігурували у чутках, які розповсюджували російські та Західні ЗМІ останнім часом

ЗМІ пишуть, що в рамках обміну Росія може звільнити від 20 до 30 політичних в'язнів та журналістів. До списку на обмін можуть входити люди, пов'язані з Олексієм Навальним, росіяни, які засуджені за критику війни в Україні, а також громадяни США:

Володимир Кара-Мурза

Ілля Яшин

Еван Гершкович

Іван Сафронов

Олег Орлов

Данило Крінарі

Пол Вілан

Кевін Лік

Лілія Чанишева

Ксенія Фадєєва

Саша Скочиленко.

Ріко Крігер

Олександр Винник

Максим Марченко

Вадим Конощенко

Владислав Клюшин

Володимир Дунаєв

Роман Селезньов

Артем та Ганна Дульцеви та інші.

14:30 На даний момент в Анкару прямують уже два російські урядові літаки — RA-64059 і RA-64057.

14:22 З військової бази Рамштайн у Німеччині у бік Туреччини летить американський військово-транспортний літак під номером HKY767, наразі він пролітає над Румунією. Нагадаємо, туди ж летить і російський Туполєв-204-300 із бортовим номером RA-64059.

13:40 Вже одразу шість спецбортів загону "Росія" летять у різні напрямки на тлі новин про наймасштабніший обмін ув'язненими з часів СРСР.

Крім RA-61727, у небо піднявся літак Туполєв-204-300 з бортовим номером RA-64059, який використовується Управлінням справами президента РФ, о 12:30 за московським часом вилетів з "Внуково" до Анкари. Там нещодавно міняли американця Тревора Ріда на російського льотчика Костянтина Ярошенка та українських оборонців Маріуполя.

Літак ІЛ-96-300 з бортовим номером RA-96014 вилетів із "Внуково" о 10:38 за московським часом. Він кружляє над Уфою. У квітні минулого року цим спецбортом вислали з Москви до Берліна понад 20 німецьких дипломатів.

У повітрі з 13:01 за київським часом знаходиться Ту-154М з бортовим номером RA-85843, що належить льотному загону "Росія". Він вилетів із Челябінська.

Літак "Туполєв" з бортовим номером RA-64057 вилетів із "Внуково" о 12:37 за московським часом. Він летить неподалік Пензи. Його точний напрямок невідомий. Борт експлуатується спеціальним льотним загоном " Росія " і використовується перевезення керівництва РФ.

Літак Іл-96-300 з бортовим номером RA-96019 вилетів із "Внуково" о 9:56 за московським часом. Він пролітає біля Новосибірська. За даними росЗМІ, це резервний літак Володимира Путіна, який також використовується для перевезення інших перших осіб країни.

13:40 Після польоту до Калінінграда RA-61727, на якому, за чутками, можуть перебувати учасники обміну, пролетів уздовж кордонів Фінляндії та сів у російському Мурманську.

13:00 Вранці 1 серпня сайт для моніторингу руху повітряних суден засік підозрілий борт над територією РФ. Йдеться про літак Ан-148 із бортовим номером RA-61727, який належить Спеціальному льотному загону "Росія", підпорядкованому Управлінню справами президента. Він вилетів із московського аеропорту "Внуково" до Калінінграда.

Як зазначає російське "Агентство. Новини", такі літаки раніше неодноразово використовувалися для обміну, наприклад:

У грудні 2022 року літак RA-61727 використовувався при обміні Віктора Бута на Брітні Грайнер, писав сайт Radaratlas.com.

Також літак Ан-148 також використовувався для обміну Костянтина Ярошенка на американського студента Тревора Ріда у квітні 2022 року. Щоправда, тоді за Ярошенком літав літак із бортовим номером RA-61712.

Під час обміну Савченко на Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова у 2016 році також використовувався Ан-148 спеціального льотного загону "Росія" з бортовим номером RA-61716.

Борти RA-61727 і RA-61712 вважаються літаками, що обслуговують ФСБ. При цьому в обох випадках літаки приземлялися саме у "Внуково".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може вийти на свободу у випадку, якщо чутки про обмін виявляться правдою.