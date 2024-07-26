Мобилизация продолжается: кого смогут забрать в армию с 1 августа

Призвать смогут несколько категорий населения

Верховная Рада 23 июля продлила военное положение и мобилизацию в Украине. Они будут действовать еще 90 дней.

В связи с этим "Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизировать с 1 августа 2024 года. В частности, будут призывать несколько категорий военнообязанных украинцев.

Кого могут мобилизовать:

военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

военнообязанных мужчин от 25 лет до 60 лет без военного опыта, пригодных по здоровью к военной службе;

мужчин от 25 до 60 лет, которые раньше имели статус "Ограниченно годен" по состоянию здоровья во время военного положения — такие военнообязанные должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 года и на основании ее заключения уже получить статус "Пригоден" или "Непригоден" (статус "Ограниченно годен к военной службе" в новом законодательстве отменен);

мужчин от 18 до 60 лет, снятых или исключенных из военного учета, но признанных пригодными или ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, закончивших военную кафедру, являющимися офицерами запаса и на данный момент не продолжающие обучение в магистратуре;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу в армии (за исключением последней демобилизации срочников — их могут мобилизировать через год);

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "Непригоден" к военной службе в мирное время или "Ограниченно годен" в военное время — таким военнообязанным нужно будет также повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и на основании ее заключения уже получить статус "Пригоден" или "Непригоден".

Ранее мы рассказывали о 10 категориях населения, которые не смогут получить отсрочку от мобилизации с 1 августа. Также "Телеграф" писал, могут ли мобилизировать мужчин с детьми от трех разных женщин.