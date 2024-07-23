Рада продолжила военное положение и мобилизацию: подробности

Ни один депутат не проголосовал против

Верховная Рада 23 июля продлила военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Законопроект №11443 поддержали 339 нардепов.

Военное положение продлено до 11 ноября 2024 года, о чем сообщает народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь законопроект должен подписать президент Украины.

"Верховная Рада продлила действие военного положения еще на 90 дней — до 11 ноября. За — 339", — написал нардеп.

В ходе голосования 23 июля "За" высказались 339 нардепов, а 16 народных избранников не голосовали. Ни один нардеп не проголосовал "Против". С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 12 продолжение военного положения.

Отметим, что весной нижнюю планку мобилизационного возраста снизили до 25 лет. Это решение поможет восполнить Силы обороны. Снижение возраста мобилизации позволяет призвать около 100 тысяч мужчин.

В некоторых случаях мобилизуют мужчин до 25 лет. Это касается военнообязанных мужчин, окончивших военную кафедру или отслуживших срочную службу. В большинстве случаев украинцы до 25 лет могут вступить в ряды Сил обороны только добровольно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине можно забронировать от мобилизации 400 тысяч военнообязанных мужчин. Большинство мест уже занято. С 18 июля доступно электронное бронирование в "Дие". Ответ станет известен в течение суток.