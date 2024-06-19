Укрзализныця запускает дополнительный рейс из Киева: куда можно поехать и где купить билеты

В компании назвали даты назначенных поездов

В связи с повышением спроса на поездки в летний сезон, Укрзализныця запускает дополнительные рейсы в популярных направлениях. Так, в отдельные даты поезда будут курсировать из Киева в Одессу и обратно.

Об этом сообщают в пресс-службе компании. На выходные 22 и 23 июня был назначен дополнительный поезд №115 Киев — Одесса.

Отправление из Киева в 8:26, прибывает поезд в Одессу в 18:22. Обратный рейс из Одессы в 10:14 в те же даты. Прибывает поезд в Киев в 19:48.

Также назначен дополнительный поезд №168/167 Львов – Одесса на 30 июня. Поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Билеты на поезда можно купить на сайте Укрзализныци. Также забронировать место можно в приложении, которое доступно как для операционной системы iOS, так и для Android.

Напомним, киевская кольцевая электричка временно меняет график движения через строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста. Изменения будут действовать до 12 августа.

Расписание движения электропоездов в будни и выходные отличаются. Во время "пик" утром и вечером получасовые рейсы будут осуществляться только на станциях Святошино — Вокзальная — Дарница в обе стороны.

Ранее "Телеграф" писал, что Укрзализныця запустила онлайн-сервис по претенциозному возвращению билетов. Теперь украинцам не нужно заполнять бумажную форму, а можно все сделать из любой точки мира — достаточно иметь Дия.Подпись и интернет.